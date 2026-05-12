Paris Jackson desata polémica al hablar de su ‘clonación’ | FOTO

Paris Jackson dedicó una reciente publicación este Día de las Madres a Debbie Rowe, su mamá. Sin embargo, lo que rápidamente se volvió viral fue su mensaje, donde destacó el peculiar sentido del humor de la hija de Michael Jackson, quien revivió los rumores sobre que habría sido clonada.

Paris Jackson revive rumores de clonación

“Feliz Día de las Madres a la mujer que utilizaron como mi plantilla durante el proceso de clonación”, escribió Paris Jackson de manera sarcástica, en referencia a los comentarios del público, quienes han sostenido que la joven tiene muy poco parecido con su papá.

📸: Paris Jackson desejou um feliz Dia das Mães à sua mãe, Debbie Rowe.



“Feliz Dia das Mães para a senhora que eles usaram como meu molde durante o processo de clonagem” pic.twitter.com/a9MuDJe49e — Paris Jackson Brasil (@_parisjacksonbr) May 10, 2026

Y es que para el público, en un inicio desentonaba que tanto Paris como Prince, hijos de El Rey del Pop, tenían la piel blanca y ojos claros, sin rasgos característicos del origen afroamericano del músico.

Esto llevó a todo tipo de especulaciones sobre si eran sus hijos reales e incluso si hubo un proceso diferente para llegar a la concepción de los infantes.

Actualmente, se han reducido las especulaciones, pues conforme los niños fueron creciendo, en redes sociales comenzaron a identificar parecidos, como la sonrisa del actor que también tiene su hija Paris.

La madre de los hijos de Michael Jackson

Michael Jackson había expresado anteriormente su deseo de ser padre, en parte por lo complicada que fue su infancia y como no la logró vivir de una manera plena por el trato que recibía por parte de su padre, así como su carga de trabajo en los Jackson 5.

Tras su divorcio con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, el artista sorprendió al casarse pocos meses después con Debbie Rowe, una desconocida asistente dermatológica que trabajaba en la clínica donde el artista recibía tratamientos médicos.

Los titulares se centraron en gran parte que para el momento de la boda, Debbie ya tenía seis meses de embarazo. El 13 de febrero de 1997 nació Prince Michael Jackson y, un año después, llegó Paris Jackson.

Sin embargo, tras el nacimiento de sus dos hijos, la pareja se divorció y Michael obtuvo la custodia total de los pequeños, pues Debbie admitió que era una gran ilusión de él poder criar a niños y ser un padre presente.

Posteriormente en entrevistas, Debbie Rowe admitió que su ex esposo la veía más como “un molde” que como a una pareja, pues consideraba que ella era una figura destinada a ayudarlo a cumplir con su deseo de paternidad.

La mujer también confirmó que ambos niños fueron concebidos mediante inseminación artificial. A pesar de las polémicas y el distanciamiento, Paris Jackson y Debbie han logrado reconstruir su relación de madre e hija.