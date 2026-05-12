Filtran FOTO de Poncho de Nigris con José Antonio ‘N’, presunto líder huachicolero

Autoridades de Nuevo León han capturado a José Antonio ‘N’, quien fue identificado como un presunto líder de una célula dedicada al robo de combustible, mejor conocido como huachicol, durante un operativo que fue realizado en varios municipios del estado.

La foto de Poncho de Nigris con supuesto líder huachicolero

Sin embargo, lo que sorprendió al público general fue un supuesto nexo que podría existir entre José Antonio ‘N’ y Poncho de Nigris, especulaciones que surgieron a partir de la filtración de una foto donde aparecen juntos.

🔴 Capturan en NL a José Antonio "N", presunto líder de huachicol.



El operativo dejó armas, drogas y dinero asegurado. Sin embargo, lo más viral ha sido una imagen filtrada donde el detenido aparece junto al influencer Poncho de Nigris. pic.twitter.com/PbNNgGG6nQ — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) May 12, 2026

En la postal, podemos ver a Poncho de Nigris, quien se encuentra junto al sospechoso. Se presume que la foto fue tomada en algún tipo de evento o reunión social; ahora, ha comenzado a circular en plataformas como C, Facebook o Instagram.

Cabe mencionar que por la distancia entre ambos y que Poncho ni siquiera sonríe, no parece haber una verdadera relación entre ambos, por lo que una de las principales teorías es que el detenido le habría pedido una foto al famoso, quien habría accedido sin imaginar quién podría ser.

A pesar de todo, la imagen ha abierto las puertas a la especulación sobre las amistades que tiene el empresario y si estas podrían estar ligadas o no a actividades ilícitas; así como si él podría beneficiarse de lo mismo.

Hasta el momento, ni Poncho de Nigris ni su equipo de comunicación han hecho algún tipo de comunicado en el que esclarezcan la relación del organizador de Ring Royale con el sujeto que es acusado de líder huachicolero.

Los operativos en Nuevo León

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de las redes sociales sobre las acciones que se llevaron a cabo mediante cuatro órdenes de cateo que fueron ejecutadas en diferentes puntos de la entidad.

Según el funcionario federal, las investigaciones surgieron tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, lo que permitió identificar operaciones presuntamente vinculadas con recursos de procedencia ilícita y tráfico ilegal de hidrocarburos.

¡Así era la lujosa vida de un líder del Cártel del Noroeste, hoy le cayó la justicia!

José Antonio “N” fue capturado en un rancho en #NuevoLeón junto con una mujer, dentro había armas de fuego, drogas, 11 vehículos, 6 motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y 7… pic.twitter.com/0AWxouqxk3 — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) May 11, 2026

Durante el operativo, se aseguraron diez armas de fuego, diversas dosis de droga, once vehículos, seis motocicletas, dinero en efectivo y equipos de cómputo que habrían sido utilizados para las operaciones ilícitas.

Asimismo, se informó sobre el resguardo de siete tigres, que quedaron bajo supervisión de las autoridades correspondientes para garantizar su protección y verificar las condiciones en las que permanecían. Este fue uno de los hallazgos más comentados.