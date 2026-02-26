El empresario y creador de contenido Poncho de Nigris vive un momento de tensión tras la liberación de su exsuegra, Juanita Ernestina Sánchez Quintanilla, conocida como La tía, quien fue acusada de participar en el secuestro de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi.

La salida anticipada de la mujer del Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos ha generado preocupación en el conductor regiomontano, quien asegura que tanto él como su familia han recibido amenazas en los últimos días. Ante ello, decidió emitir un comunicado público en el que solicita protección urgente a las autoridades.

Poncho de Nigris pide protección para él y su familia tras liberación de su exsuegra acusada de secuestro

A través de su cuenta de Instagram, Poncho de Nigris compartió un mensaje oficial en el que expuso cinco puntos clave para explicar la situación que enfrenta ante la liberación de su exsuegra, quien fue acusada de secuestro.

En el primero, señaló: “En días recientes, mi familia y yo hemos recibido amenazas. Por responsabilidad y seguridad, hago un llamado respetuoso y firme a las autoridades competentes”.

El conductor de 49 años, recordado por su participación en Big Brother y La Casa de los Famosos México, subrayó que la liberación de La tía lo coloca en una “situación de riesgo”. Además, pidió respeto al debido proceso y a los derechos humanos, pero insistió en que se requieren acciones legales e institucionales para garantizar la seguridad de su familia.

Poncho de Nigris ı Foto: IG @ponchodenigris

“2. Hechos que me colocan en una situación de riesgo”, continuó Poncho de Nigris, “Mi vida y la de mi familia quedaron marcadas desde hace años por un proceso penal de alto impacto en el que una persona fue señalada por delitos graves. A raíz de esa situación, se detonaron consecuencias familiares irreparables, incluyendo el hecho de que no pude ejercer plenamente mi paternidad y acompañamiento respecto de una hija que tuve hace muchos años“.

La exsuegra de Poncho de Nigris fue arrestada en 2014 en San Antonio, Texas, y extraditada a México, donde recibió una sentencia de 41 años de prisión por delincuencia organizada y secuestro. Posteriormente, la condena se redujo a 29 años, y finalmente salió de prisión el 30 de enero de 2026.

En el cuarto punto Poncho de Nigris señaló que su equipo legal ya trabaja en el caso: “Mi representación legal se encuentra documentando los hechos y, de ser necesario, se presentarán o ampliarán las denuncias correspondientes por amenazas y cualquier otro delito que resulte aplicable, ante las autoridades ministeriales competentes. Asimismo, se solicitarán medidas de protección".

Comunicado de Poncho de Nigris ı Foto: Captura de pantalla IG ponchodenigris