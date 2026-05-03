Lupita TikTok entró a La Mansión VIP y sin duda su visita no pasó desapercibida. La creadora de contenido protagonizó uno de los ingresos más comentados del reality en redes sociales.

Su entrada estuvo marcada por música, baile y hasta un beso de tres, momentos que rápidamente se volvieron virales entre los seguidores del programa de HotSpanish. Con su carisma y espontaneidad, la influencer regia logró captar la atención de los demás participantes y del público.

Lupita TikTok entra a La Mansión VIP: Beso de tres, baile y bromas

Lupita TikTok, influencer de Monterrey, ingresó a La Mansión VIP llena de energía que contagió a todos. Apenas cruzó la puerta, comenzó a bailar y perrear, mostrando la personalidad vibrante que la caracteriza.

Luego, la creadora de contenido se unió al intérprete mexicano Kevin AMF para cantar. La fiesta escaló a otro nivel con la presencia de Lupita TikTok.

Lupita Tiktok sin duda la está rompiendo en La MansionVIP #LaMansionVIP #Lupitatiktok pic.twitter.com/tmzO46LV7k — Jose Ventura (@Jventura656) May 2, 2026

Uno de los momentos más comentados fue cuando Lupita TikTok protagonizó un beso de tres con Jessica Sodi y El Millonario, una escena que generó risas, sorpresa y comentarios tanto dentro como fuera de La Mansión VIP. Este gesto se convirtió en uno de los primeros highlights de su participación.

En redes sociales los seguidores del reality expresaron su deseo de que la creadora de contenido fuera parte del programa, pues aseguran que “dio mucho contenido”.

Lupita TikTok pidiendo un beso de 3 con Jessica Sodi y el Millonario JAJAJ bye #LaMansionVip #LaMansiónVip pic.twitter.com/qnEVlYIBed — JJ ♡✧˖° (@j__kos) May 2, 2026

Más tarde, Lupita TikTok se dirigió al cuarto azul, donde decidió hacer una broma a los demás concursantes tirando harina en el suelo, mientras Alfredo Adame exclamaba: “¡A las camas!”. La escena desató carcajadas entre los participantes de La Mansión VIP y entre los internautas.

Lupita TikTok se metió al cuarto azul a tirar harina JAJAJ está haciendo un d3smadr3 #LaMansionVip #LaMansiónVip pic.twitter.com/nJjDVgIJev — JJ ♡✧˖° (@j__kos) May 2, 2026

Incluso, Lupita TikTok casi sale comprometida. El Maza se hincó frente a todas las cámaras del programa para decirle que quiere un hijo de ella. La creadora de contenido se mostró risueña, mientras Sol León le decía “Él ya tiene cinco mujeres embarazadas, Lupita, no le hagas caso”.

El Maza diciéndole a Lupita TikTok que quiere un hijo de ella, Sol tratando de evitarlo, y ella solo quería salirse de ahí JAJAJ#LaMansionVip #LaMansiónVip pic.twitter.com/GfVR4ls49I — JJ ♡✧˖° (@j__kos) May 2, 2026

Los seguidores del reality esperan con expectativa qué otras sorpresas traerán en los próximos capítulos del programa lanzado por HotSpanish.