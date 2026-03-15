Alfredo Adame y Carlos Trejo se besan tras su pelea en Ring Royale | VIDEO

Alfredo Adame y Carlos Trejo se besan tras su pelea en Ring Royale

Alfredo Adame y Carlos Trejo protagonizaron un momento lleno de tensión durante su breve pero impactante pelea en Ring Royale, con la que marcaron un hito en su historia de más de 20 años de rivalidad.

La pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame terminó después de dos minutos de enfrentamiento sobre el cuadrilátero y después de ello, los famosos sorprendieron al público con un abrazo e incluso un beso.

Los mejores dos minutos de mi vida JAJAJAJAJAJAJA



El mejor día en la historia del deporte Alfredo Adame vs Carlos Trejo fue el Rocky vs Draco de nuestra generación



Pelea épica #RingRoyale pic.twitter.com/Iz1wqUHsA9 — Danydrugs (@DanydrugSS) March 16, 2026

Alfredo Adame y Carlos Trejo se besan tras su pelea en Ring Royale

Después de su pelea en el evento de box entre famosos, Trejo y Adame fueron entrevistados sobre cómo vivieron los minutos en que estuvieron enfrentados, así como si había llegado el fin de su enemistad.

TE RECOMENDAMOS: Viral Jimmy Kimmel hace polémicos comentarios sobre Donald Trump y Melania en los Oscar 2026

En ese sentido, el caza fantasmas dijo que acudió a la pelea para sacar el coraje que tenía acumulado por los años de dimes y diretes entre él y el Golden Boy; sin embargo, aceptó con tranquilidad su derrota.

Por su parte, Adame destacó que su contrincante no había peleado del todo limpio pero que de cualquier forma había logrado vencerlo, mostrándose orgulloso por su logro en la pelea. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que los enemigos se dieran un beso.

Después de que se abrazaran a modo de mostrar el fin de la rivalidad, los asistentes al evento en la Arena Monterrey corearon para pedir que ambos se dieran un beso para sí dar por finalizada su enemistad de manera definitiva.

Ante ello, Montserrat Oliver preguntó “¿Quieren beso?" y antes de que el tema pudiera volverse más vergonzoso, Adame se lanzó a darle un beso en la mejilla a su contrincante de forma veloz.

Como respuesta, Trejo no se quedó atrás y le besó la sien a Adame además de abrazarlo brevemente por los hombros. El momento rápidamente generó reacciones de emoción entre los presentes, que no se podían creer el momento.

Algunas reacciones en redes sociales por le beso de Alfredo Adame y Carlos Trejo fueron los siguientes: