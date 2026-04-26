Así fue la entrada de Willito con Omar Camacho en Supernova Génesis 2026 | VIDEO

Así fue la entrada de Willito acompañado de Omar Camacho

Willito sorprendió este domingo 26 de abril en Supernova Génesis 2026 con su dramática entrada, la cual generó diversas reacciones en las redes sociales por la participación de Omar Camacho en la misma.

Y es que la pelea entre Lonche y Willito era una de las más esperadas entre los seguidores de los streamers mexicanos, quiénes han demostrado que a pesar de su cercana amistad, dudarán en lanzarse con todo al momento de enfrentarse en el ring del Supernova Génesis 2026.

Lonche vs Willito ı Foto: IG supernovaboxing/Edición La Razón

Momentos antes del inicio de la pelea, se llevaron a cabo las entradas de ambos famosos, los cuales destacaron por su gran teatralidad, ya que se incluyó la participación de artistas en vivo.

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En ese sentido, el streamer apareció montado en una caja fuerte llena de billetes y rodeado por modelos en monos ajustados color negro y sombreros blancos de peluche.

Pero lo que más sorprendió fue la aparición del cantante Omar Camacho, quien interpretaba la canción ‘Por Hollywood’, que es su colaboración viral con Oscar Maydon que causó furor en la plataforma de TikTok.

La celebridad apareció luciendo sus guantes boxeo y mostrando una actitud relajada mientras caminaba junto con el cantante en dirección al cuadrilátero. Sin duda, este momento generó mucha conversación en las redes sociales, por quienes aprobaron lo ocurrido.

Cabe mencionar que la entrada de su contrincante no se quedó atrás en lo absoluto, ya que Lonche también sorprendió al aparecer como faraón y en compañía de Víctor Mendivil, otro artista bastante reconocido de la actual escena musical mexicana.

Algunas reacciones fueron: