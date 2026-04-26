Milica gana a Kim Shantal en Supernova Génesis 2026 por decisión unánime

Este domingo 26 de abril se lleva a cabo la segunda edición de Supernova Génesis y la primera pelea en llevarse a cabo es el enfrentamiento entre Milica y Kim Shantal. La ganadora de la pelea fue Milica.

Al inicio, el evento transcurrió con normalidad, con la llegada del público a la Arena CDMX y una alfombra roja antes de que a las 17:15 horas comenzara la primera pelea del evento.

Milica vs Kim Shantal en Supernova Génesis 2026 ı Foto: Especial

Así fue la pelea entre Milica y Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

Milica entró con la canción de Cazzu ‘Nena Trampa’ junto con varias bailarinas y llenando el espacio de colores rosados, morados y azules. La mujer llevó un atuendo que combinaba blanco con rosa pastel.

Por otro lado, su rival lució una capa hasta subir al ring, con la que cubría su rostro y apariencia. Fue al llegar que se destapo que se trataba de Kim Shantal.

Las celebridades de Internet comenzaron con mucha energía, pero en el primer round de tres, se notó la experiencia que tiene Milica, quien ha entrenado mucho más tiempo que su rival.

Kim Shantal, la rival secreta de Milica ı Foto: Especial

En los primeros segundos, Kim recibió un primer conteo por los impactos que recibió por parte de Milica y durante el segundo, su cansancio fue evidente, pues muchas veces parecía caerse y se notaba su agotamiento físico.

A pesar de todo, ambas aguantaron la llegada del tercer round, en el que no falaron los golpes a la cara y Milica fue capaz de esquivar algunos de los ataques de su contrincante, a su vez que asestaba varios golpes que conectaban bien y dejaban a Kim desconcertada.

A Kim le tuvieron que acomodar la careta. Los comentaristas destacaban que la misma le jugó en contra a la influencer, ya que se movía e impedía su vista en ocasiones.

Al final, la ganadora fue Milica, quien consiguió colocarse como la ganadora por segunda ocasión en el torneo mexicano, por lo que este se trata de su segundo cinturón de la empresa de boxeo de entretenimiento. Además, retó a Alana a enfrentarse contra ella, a pesar de que Flores aseguró que se retiraba del boxeo.

Milica gana a Kim Shantal en Supernova Génesis 2026 por decisión unánime ı Foto: Especial

A pesar de todo, su cansancio dejó muchas dudas sobre cómo será su desempeño cuando se enfrente contra Karely Ruiz en la misma velada, aunque muchos aseguraron que guardó energía para su pelea pactada anteriormente.

Y es que el enfrentamiento era uno completamente inesperado, pues anteriormente estaba pactado que sería Ari Geli quien se enfrentaría a la argentina.

Sin embargo, a pocas horas del inicio del evento se dio a conocer que Ari Geli habría cancelado su participación en Supernova Génesis por complicaciones de salud, por lo que sería antes de la pelea que se revelaría a la nueva rival de Milica.