Ari Geli cancela su pelea contra Milica en Supernova Génesis 2026 por crisis de salud | VIDEO

A muy pocas horas de la pelea entre Milica y Ari Geli en el Supernova 2026, un nuevo ajuste en el evento de box de entretenimiento ha sorprendido al público, pues se dio a conocer que una de las participantes se bajaba de la pelea.

AriGeli se baja de Supernova de último minuto

Fue a través de la cuenta oficial de Supernova que se informó sobre la salida de AriGeli de su pelea en contra de Milica, lo que resultó en una enorme sorpresa para el público. El comunicado da algunos detalles sobre el estado de salud de la joven:

“Desde anoche presentó complicaciones de salud que le impiden competir en condiciones óptimas, por lo que, priorizando su bienestar, se ha tomado la decisión de que no suba al ring. Actualmente se encuentra bajo atención médica”, dicen.

Por su parte, AriGeli publicó un video visiblemente agobiada por enfrentar una crisis de salud que le impide pelear, pues es algo que “no está en sus manos”.

También mencionó que la preparación fue “muy dura” pues “le pilló en uno de sus peores momentos” pero le ha servido de motivación el pelear en el evento. “Estoy destrozada. Tenía tantas ganas de estar ahí [...] Sabía que iba a ganar”, lamentó.

Ari Geli también prometió que planea regresar al boxeo de entretenimiento, pues sabe que habrán otras oportunidades.

Recordemos que esta pelea es la primera que se realizará en todo el evento, ya que está pactada para llevarse a cabo a las 17:15 horas. Será en ese momento mismo cuando se revelará quién es la nueva realidad de la artista argentina ante la baja de su contrincante.

Los cambios en las peleas de Supernova Génesis 2026

Cabe mencionar que este no es el único cambio que ha tenido Supernova Génesis este 2026, ya que en total se realizaron tres ajustes en las rivales de las peleas de chicas.

El primero ocurrió cuando Samadhi Zendejas decidió bajarse de su pelea contra Alana Flores, por lo que consiguieron a Flor Vigna para que tomara su lugar y no perder la que era la pelea estelar de chicas.

Después de esto, a solo una semana del evento, se informó que Lupita Villalobos no podría boxear por un problema de salud, por lo que a su contrincante, Kim Shantal le cambiaron la rival, metiendo a Karely Ruiz como relevo.

Finalmente, Milica se enfrentará a otra persona de último minuto, pues su pelea estaba pactada para realizarse contra Ari Geli, quién por cuestiones de salud no podrá presentarse en Supernova Génesis y una tercera persona será quien ocupe su lugar.