¿Quién es Milica, la influencer y boxeadora de Supernova Génesis 2026 y Stream Fighters?

Con millones de seguidores respaldándola, se enfrentará a Ari Geli

El boxeo de influencers regresa a la Ciudad de México este 26 de abril con el evento Supernova Génesis 2026. Una de las peleas más esperadas es el choque entre la española Ari Geli y la argentina Milica, una de las creadoras de contenido más importantes del mundo del ejercicio y el estilo de vida.

Detrás del nombre Milica está Micaela Ybáñez, una joven de Buenos Aires que hoy tiene 25 años. Se ha convertido en una estrella de las redes sociales con números impresionantes, acumulando más de 4.2 millones de seguidores en TikTok y 3 millones en Instagram.

Aunque inició su trayectoria en Twitch jugando videojuegos, actualmente realiza sus transmisiones en Kick, plataforma donde comparte sus rutinas de entrenamiento y detalles de su vida diaria con su audiencia.

La argentina sumará su cuarta pelea de box ı Foto: Redes sociales

Experiencia en el ring

A diferencia de otros influencers que apenas empiezan, Milica ya tiene experiencia real. Su récord es de 2 victorias y 1 derrota. Con una estatura de 1.58 metros y un peso de 57 kilos, es una peleadora muy rápida y resistente.

Estos han sido sus combates:

Párense de Manos : Perdió en su primera pelea contra Mili Mansilla.

Supernova Strikers 2025 : Mercedes Roa y Milica, victoria a favor de Milica.

Stream Fighters 4: Acumuló una victoria más en su pelea contra May Osorio.

Tenemos el primer careo de la noche ⬆️​



¿Prónosticos? 👀​#SupernovaGenesis pic.twitter.com/CdlJy99Xn5 — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) January 22, 2026

Milica ha protagonizado varios momentos famosos en internet, como cuando le robaron su celular durante una transmisión en vivo o su encuentro con el streamer IShowSpeed.

Sin duda, lo más comentado fue la broma del “debut de Ángel Avid”. Tras ganar una pelea, un seguidor le pidió cumplir un reto que se volvió viral en redes.

Sin embargo, Milica aclaró que todo fue una broma y que prefiere mantener el respeto y la profesionalidad en su carrera.

Ahora continuará con su participación en el cuadrilátero enfrentándose a Ari Geli este domingo 26 de abril, será entonces si sumará una victoria o habrá opción a ir por una revancha.