¿Quién es Lonche, quien peleará en Supernova Génesis 2026?

Su participación en Supernova Génesis es uno de los platos fuertes del evento

El evento de boxeo Supernova Génesis 2026 contará con figuras que dominan las redes sociales en México. Uno de los nombres más destacados para la función del 26 de abril es Lonche de Huevito, quien enfrentará al influencer Wilito en la Arena Ciudad de México.

Detrás del alias se encuentra Víctor Ordóñez, un joven de 23 años originario de Los Mochis, Sinaloa. Empezó compartiendo partidas de videojuegos, pero alcanzó el éxito masivo con transmisiones en vivo sobre su vida diaria (formato IRL).

El sinaloense busca silenciar las críticas con una victoria ante Wilito ı Foto: Redes sociales

Víctor Ordóñez se ha consolidado como uno de los streamers más importantes en Kick, además de acumular millones de reproducciones en sus perfiles de Instagram y TikTok.

Su estilo de contenido se centra principalmente en el Just Chatting, un espacio donde interactúa directamente con su audiencia, conocida como Grupo F.E.S., mientras comparte sus viajes y su estilo de vida diario.

Éxito y controversias

Su personalidad directa lo ha involucrado en diversas polémicas, como el conflicto con Yeri Mua en 2025, donde la influencer lo señaló por presuntas amenazas, acusaciones que él negó totalmente.

Asimismo, ha enfrentado críticas por su estilo de vida, ya que los lujos que muestra han llevado a algunos usuarios a cuestionar sus ingresos, ante esto, Víctor asegura que su patrimonio proviene de su trabajo en redes sociales y de negocios en el extranjero.

La pelea contra Wilito es la oportunidad de Víctor para demostrar su disciplina fuera de internet.

Aunque ambos han convivido antes, la tensión actual ha convertido su combate en uno de los más esperados de la noche. Para sus seguidores, este enfrentamiento es el siguiente paso para un creador que siempre genera conversación.