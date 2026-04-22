El cantante mexicano Mario Bautista sorprendió a sus seguidores al anunciar su participación en la segunda edición de Supernova Génesis, el evento que reúne a influencers y celebridades en combates de boxeo amateur.

Su incursión en el ring ha generado en redes sociales comentarios sobre si podría convenirle dejar la música y dedicarse de lleno al boxeo, sobre todo al considerar las atractivas cifras económicas que se manejan en este tipo de espectáculos.

¿Cuánto gana Mario Bautista por pelear en el Supernova Génesis 2026?

Mario Bautista es parte del cartel de peleadores de Supernova Génesis 2026. El cantante mexicano se enfrentará a Aaron Mercury, un popular creador de contenido, conocido por ser participante de La Casa de los Famosos México 3.

Este combate es uno de los más esperados entre los seguidores de la cultura pop, pues ambas figuras cuentan con una gran base de fans en redes sociales.

Aunque los organizadores no han revelado montos oficiales, pero basado en cifras de otros eventos de este, tipo se estima que Mario Bautista podría recibir entre 10 mil y 20 mil dólares por su participación en Supernova Génesis 2026, es decir, aproximadamente entre 170 mil y 340 mil pesos mexicanos.

Sus ganancias están basadas en su popularidad como cantante, el número de seguidores en redes sociales y el atractivo de su pelea con Aaron Mercury. El intérprete podría estar entre los participantes mejor remunerados.

Falta poco para que los peleadores de SUPERNOVA se suban al ring a darse 🥊Dale like a este post para recibir recordatorios del evento. Este 26 de abril, 7pm. EN VIVO SOLO EN NETFLIX. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 16, 2026

Además del pago base, Mario Bautista podría obtener ganancias extra mediante patrocinios, acuerdos comerciales y apuestas privadas que suelen acompañar este tipo de eventos.

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver Supernova Génesis 2026?

El evento Supernova Génesis 2026 se celebrará el domingo 26 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La sede será la Arena Ciudad de México; se espera que las puertas se abran desde las 15:00 horas y que las peleas preliminares se realicen a partir de las 16:00 horas.

Para quienes no puedan asistir al evento, la velada será transmitida en vivo por Netflix, disponible para México y Latinoamérica sin costo adicional para los suscriptores de la plataforma.