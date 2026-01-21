Supernova Genesis: Todo sobre la pelea de box entre Aaron Mercury y Mario Bautista

Este miércoles 21 de enero, Supernova Génesis reveló que habrá una pelea de box entre Mario Bautista y Aaron Mercury, una noticia que desató furor en las redes sociales y encendió la polémica.

Tanto Mario Bautista como Aaron Mercury tienen una trayectoria similar en las redes sociales, vamos desplazando por sus personalidades coquetas y ser considerados atractivos por el público femenino.

Sin embargo, esta sería el segundo año en el que varios Bautista se enfrenta a un influencer en el evento de Supernova, mientras que Aaron debuta en un deporte con esta pelea.

Los creadores de contenido dieron show y polémica en cuanto se sentaron a hablar con los conductores del evento, en dónde ambos se mostraron confiados de poner poder coronarse como vencedores.

Recordemos que el año pasado, Mario logró vencer a Westcol por knockout, lo que llevó a que el creador de contenido tuviera que ser operado del hombro y no pudiera volver a boxear.

Está excelente hace unos temerario Aaron Mercury, quién se ha atrevido a retar a su contraparte y mostrarse muy seguro de que podría vencerlo siempre que mantenga la disciplina adecuada.

Durante la conversación entre ambos fue evidente la atención y los participantes realizaron una apuesta, donde El perdedor tendrá que tatuarse algo referente al ganador de la pelea. Esto encendió aún más las redes sociales.

La pelea entre los famosos está pactada para llevarse a cabo el domingo 26 de abril del 2026 en la Arena CDMX y el horario está por revelarse, aunque el evento inicia a las 19:00 horas. Los boletos para Supernova Genesis se encuentran disponibles a través de el portal de súper boletos

Algunas de las reacciones por el momento son: