Aarón Mercury, es uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 3. El particular nombre del joven creador de contenido llama la atención a los seguidores del reality show, por lo que aquí te contamos el origen de su identidad artística y cuál es su nombre real.

Este es el nombre real de Aarón Mercury, participante de La Casa de los Famosos México 3

El famoso influencer Aarón Mercury, y participante de La Casa de los Famosos México 3, nació bajo el nombre real de Aarón Hernández González en Querétaro, México, el 2 de noviembre de 2000. Su identidad artística surgió a partir de las iniciales “HG” de sus apellidos, que coinciden con el símbolo del elemento químico mercurio, un concepto que utilizó para construir su marca digital.

Aunque inicialmente cursó estudios en Relaciones Internacionales, Aarón Hernández González abandonó la universidad para dedicarse de lleno a las redes sociales. En mayo de 2019 creó su perfil en TikTok, donde empezó a compartir sincronizaciones de labios, bailes y sketches cómicos que lo catapultaron al estrellato en cuestión de meses.

En 2020, se unió al colectivo de creadores Team Ken, junto a figuras como Justboggi, Emilio Martínez y Jimena Jiménez. Esto elevó su popularidad, llevándolo a acumular más de 18 millones de seguidores en TikTok y millones en Instagram y YouTube.

Aarón Mercury también incursionó en la música. Ha lanzado sencillos en su canal de YouTube, entre ellos “Bien”, “Súper Conectados” y “Apaga la luz” —estos temas reflejan su faceta creativa más allá del contenido digital tradicional.

Aarón Mercury continúa como participante de La Casa de los Famosos México 3

Su participación en La Casa de los Famosos México 3 consolidó aún más su exposición en redes sociales y medios de comunicación. Fue presentado como habitante dentro del programa durante un segmento del matutino Hoy. Allí, la conductora Andrea Legarreta confesó que no sabía quién era, a lo que Aarón respondió: “Soy creador de contenido, hago un poquito de todo, pero principalmente me manejo en la comedia”.

En redes sociales los fans del influencer han hecho la aclaración sobre su nombre real. “Aarón Mercury no es su verdadero nombre, originalmente se llama Aarón Hernández González; sin embargo, escogió el mote artístico de ‘Mercury’ porque las iniciales de sus apellidos (HG) son precisamente el símbolo del Mercurio en la tabla de elementos químicos”.

Con 24 años y un estilo que combina estética urbana y humor, Aarón Hernández González ha construido una carrera digital sólida que ya trasciende las fronteras nacionales. Su éxito también lo ha llevado a ser reconocido en listas como “El rostro más bello de 2024”, compitiendo con celebridades internacionales como Timothée Chalamet y Chris Evans.