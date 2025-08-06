Aarón Mercury, es un influencer, cantante y creador de contenido conocido por su carisma en redes sociales. Participa en La Casa de los Famosos México 3, lo que ha avivado el interés en su vida personal. Además, ante las especulaciones de un romance con Elaine Haro, también participante del reality, sus fans se preguntan si está disponible sentimentalmente.

¿Quién es la novia de Aarón Mercury, habitante de La Casa de los Famosos México 3?

Hasta ahora, Aarón ha dejado claro que no tiene pareja sentimental en 2025. Fuentes confiables indican que está soltero, aunque no descarta la posibilidad de encontrar el amor durante su paso por La Casa de los Famosos México 3. En diversos videos y declaraciones, ha bromeado con la idea de tener novia mientras mantiene una actitud abierta al tema.

Relaciones pasadas conocidas de Aarón Mercury

Una de las relaciones más mediáticas que mantuvo fue con la también influencer Yeri Mua. Este romance fue breve, acompañado de controversias públicas, pues Yeri lo acusó de interés económico, mientras Aarón la calificó de “falsa e hipócrita”. En contraste, Yeri Mua minimizó la relación diciendo: “Fue mi nada y siempre será mi nada. No lo odio. Odiar es una palabra muy fuerte”.

Posteriormente, surgió un vínculo con la influencer Tammy Parra, aunque ambos informaron que terminaron la relación por incompatibilidades laborales y agendas apretadas. Aarón dejó en claro que no hubo infidelidades: “Estuvo lindo lo que pasamos, pero no se pudo... decidimos terminarlo porque fue cuestión de trabajo”.

También se especuló sobre un acercamiento con Karime Pindter, exconcursante de La Casa de los Famosos México, ya que tuvieron una velada pública juntos que generó comentarios entre sus seguidores.

Primer romance dentro de La Casa de los Famosos México 3

Dentro de La Casa de los Famosos México 3, surgió una conexión especial entre Aarón Mercury y Elaine Haro. En apenas una semana de convivencia, ambos compartieron señales de cariño que levantaron sospechas entre los demás habitantes. Aarón confesó: “Me acaba de declarar su amor”, mientras Elaine respondía tímidamente: “No, no es cierto”.

Los compañeros celebraron esta química y bromearon que era la primera pareja del reality. “Esta casa necesitaba un romance así”, comentaron.

Aarón Mercury actualmente no tiene novia oficial. Su historial sentimental incluye relaciones polémicas con Yeri Mua y una breve pero intensa conexión con Tammy Parra, además de especulación sobre su cercanía con Karime Pindter. Por ahora, su mayor vínculo emocional parece estar desarrollándose dentro de La Casa de los Famosos México 3, con Elaine Haro, aunque aún sin formalizar una relación pública.