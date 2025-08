La noche del 5 de agosto en La Casa de los Famosos México 3 fue inolvidable cuando se realizó una función de cine que detonó una intensa confrontación entre Facundo y Aarón Mercury. Durante la proyección, se mostró un fragmento en el que Facundo expresa: “Quien no me termina de caer es Aarón Mercury, no me llevo chido con él. Pienso que es gente que no solo no debería estar en esta casa, sino que no debería estar en este mundo”. El comentario fue por ver a Aarón matando una araña, acto que consideró “innecesario” e incompatible con sus valores.

Aarón Mercury enfrenta a Facundo tras enterarse que le cae mal y decir que no debe ‘estar en este mundo’

Tras esta exposición, Aarón Mercury rompió en llanto y solicitó hablar con su madre en el confesionario. Usuarios en redes reportaron que permaneció varios minutos en el baño y en una sala privada, visiblemente afectado.

Después, ambos tuvieron un encuentro cara a cara. Facundo explicó que su crítica se origina en su compromiso con el medio ambiente: “Recolecto agua de la lluvia, tengo panel solar… cuando hay hormigas no les echo insecticida (…) yo sí creo que hay pequeñas acciones que pueden cambiar el mundo”. Aclaró que no tiene un problema personal contra Aarón, sino contra la conducta de matar insectos: “No es que diga ‘me caga ese güey’… esa parte de ti me caga”.

Por su parte, Aarón Mercury mostró apertura al diálogo. Afirmó que su acción pudo deberse a miedos inculcados en su crianza y no a mala intención: “Creo que es algo de cómo creces en cada casa, yo le tengo miedo a las arañas… Está bien que me lo digas porque aprendo. Tampoco quiero que creas que me ofendí, yo la neta te admiro, fue una acción”.

En redes hay opiniones divididas sobre el conflicto entre Facundo y Aarón Mercury

Este episodio provocó una división entre la audiencia: algunos señalaron que Aarón “se tomó muy a pecho” el comentario de Facundo, calificándolo como ejemplo de lo que llaman “generación de cristal”; otros condenaron la acción de Facundo, planteando que su actitud podría reflejar envidia hacia el joven influencer.

Aarón Mercury, nombre real Aarón Hernández González, es influencer, cantante y creador de contenido nacido el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro. Cuenta con más de 18 millones de seguidores en TikTok y más de 5 millones en Instagram, y forma parte del colectivo Team Ken. Lanzó “Apaga la luz”, “Súper conectados” y “Bien” como sencillos dentro del género urbano/pop contemporáneo.

Fue confirmado como participante de La Casa de los Famosos México tercera temporada el 4 de julio de 2025, junto a Facundo y Olivia Collins, y el show tuvo su estreno el domingo 27 de julio en Las Estrellas, Canal 5 y la plataforma ViX (con transmisión 24/7).

La noche de cine evidenció uno de los primeros conflictos que podrían definir la dinámica de convivencia dentro de La Casa de los Famosos México 3.