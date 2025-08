¿Quién es Olivia del Carmen? La hija mayor de Olivia Collins

La hija de Olivia Collins, que comparte nombre con la actriz y cantante, ha llamado la atención al formar parte de la primer gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3, donde ella llegó para defender a su madre.

¿Quién es la hija de Olivia Collins?

La actriz mexicana tuvo dos hijas en total, Olivia del Carmen y Silvana, quienes son fruto de su matrimonio con el empresario Silvio García Patto, con quien estuvo por varios años en un matrimonio complicado.

Olivia Collins y su hija en la novela 'Te sigo amando' de 1996 ı Foto: FB: Olivia Collins

Las pequeñas fueron el motivo por el que Olivia se retiró en 2001 del medio artístico, con la intención de criarlas y ser un ama de casa dedicada a ellas, aunque las cosas cambiaron tras su ruptura amorosa con su esposo y el padre de las niñas.

Se sabe que Olivia Collins se separó después de varios años por vivir una relación llena de violencia y celos. Tras el divorcio, buscó el amor un par de veces con el actor Abraham Ramos y el cantante Agustín Arguello.

Su hija primogénita nació en 1993 y estudió diseño gráfico en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Si bien busca estar fuera del ojo público, ganó notoriedad al acompañar a su madre al funeral de Julián Figueroa en 2023, donde generó polémica.

En ese sentido, la mujer ha buscado la oportunidad de apoyar con fuerza a su madre en los momentos complicado y no dejar que sea vulnerada por otras personas del reality show, por lo que no ha temido de realizar declaraciones fuertes incluso contra Ninel Conde.

“Olivia Collins es una gran mujer. No por nada hay siete fandoms unidos votando por ella para salvarla. No hemos visto a tantas personas así. Es una mujer completa, no perfecta”, dijo la hija de la actriz en la pre gala de La Casa de los Famosos México 3.