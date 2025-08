Olivia Collins es una de las nominadas de la primera semana de La Casa de los Famosos México 3 y su amiga Maribel Guardia no dudó ni un segundo en expresar a través de redes sociales su apoyo a la actriz. En Instagram, la costarricense pidió al público que vote por la estrella.

“No se olviden de votar por mi amiga @oliviacollinsmx en @lacasafamososmx”, publicó junto a una fotografía donde aparecen ambas. Pero ¿cómo surgió una de las amistades más conocidas del mundo del espectáculo desde hace 40 años?

¿Cómo surgió la amistad entre Olivia Collins y Maribel Guardia?

La amistad entre Olivia Collins y Maribel Guardia nació en 1985, cuando ambas coincidieron en el rodaje de Terror y encajes negros, un thriller ambientado en un edificio donde acecha un psicópata. Maribel tenía entonces 26 años y Olivia 27. Según afirmó Olivia, ella asistió solo para observar la filmación, hasta que los productores la invitaron a participar.

“Justamente en esa película nos conocimos, yo fui a ver nada más la filmación, y los productores me dijeron: ‘éntrale’… ella (Maribel) dice que fui sangrona, pero yo era muy tímida, y desde entonces hemos vivido un montón de cosas”, ha comentado Olivia Collins en algunas entrevistas.

De ese encuentro surgió una complicidad que creció con los años. Ambas incluso llegaron a compartir departamento por un tiempo, y Maribel se convirtió en la madrina de una de las hijas de Olivia. Su conexión se fortaleció en producciones televisivas como Albertano contra los mostros, donde interpretaron a personajes antagónicos, Olivia como la bruja Casilda y Maribel como Lola D’Bo.

No todo fue felicidad en la amistad entre Olivia Collins y Maribel Guardia

Con el paso del tiempo, su amistad atravesó altibajos. En los años 90, Olivia Collins se trasladó a España por una relación sentimental difícil y distante, lo que resintió su vínculo con Maribel Guardia.

Tras regresar a México y divorciarse en 2010, Olivia comentó que buscó reconciliarse: “Yo le hablé, le dije: ‘Maribelita, estoy aquí.’ ‘¿Qué, quién eres?’ me contestó ella. ‘Olivia’, le dije. ‘¡Olivia! No lo puedo creer’. Y me regañó. Le dije, ‘dime todo lo que quieras, insúltame, tienes toda la razón’; ahora vamos a enmendar todo eso…”.

A partir de ese momento, su relación se consolidó aún más, con apoyo mutuo en situaciones públicas y personales. En 2025, cuando surgió el conflicto legal de Maribel Guardia por la custodia de su nieto José Julián Figueroa, Olivia se mostró públicamente a su lado. Declaró estar dispuesta a testificar a su favor y respaldó su postura con declaraciones como: “Apoyo a Maribel al 100%… Haré lo que sea necesario para ayudarla en este difícil momento”.

Además, para su participación en La Casa de los Famosos México 3, Olivia Collins reveló que fue Maribel quien le dio su “bendición” y la motivó: “Ella me dijo: ‘¿Sabes qué?...’” y ella siguió adelante con la decisión, como con una hermana de vida.