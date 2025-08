Facundo confirma que detesta a Aarón Mercury y en redes lo acusan de tenerle envidia al influencer

Durante una charla entre Facundo, Shiky y Mariana Botas, los tres se animaron a compartir sin filtros quiénes son los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 que les caen mal. La conversación tomó un giro polémico cuando Facundo apuntó directamente contra Aarón Mercury y confirmó lo que muchos seguidores del reality sospechaban, pues el conductor le ha lanzado al influencer algunos comentarios hostiles.

Del mismo modo, los espectadores recordaron algunos momentos en los que Facundo ha menospreciado al influencer, como cuando le hizo un rap faltándole al respeto. Por ello, calificaron al comediante como “inmaduro” y afirman que “le tiene envidia a Aarón” por ser joven y “quitarle trabajo”.

Facundo confirma que detesta a Aarón Mercury

“Yo, Aarón. Aarón”, dijo Facundo con tono serio, sin titubear. Al ser cuestionado por los motivos, criticó algunas acciones del joven influencer: “Odio que mate animales. Ha sido una arañita”. Esta declaración fue seguida por un relato en el que Facundo expresó incomodidad al ver cómo Aarón reaccionaba ante los insectos: “Luego ve un escarabajo y lo aplastó. No sé, es como que me da... Me desespera”.

Mientras hablaban, Shiky y Mariana se mostraban algo incómodos pero atentos, sin interrumpir la confesión. Por otra parte, la integrante de Envinadas comentó que, si bien Elaine Haro no le caía mal, le desesperaba, y lo atribuyó a la diferencia de edad entre ellas.

Facundo, reconocido por su participación en programas como Incógnito y por su estilo irreverente, ha sido también invitado en shows como La Cotorrisa y ha comentado en redes sobre temas polémicos del medio.

Por su parte, Aarón Mercury, quien ha ganado popularidad por sus videos en redes sociales y por haber participado en proyectos como el tour S.O.S. y aparecer en videos musicales como “Todo de Ti” de Rauw Alejandro, es conocido por dividir opiniones entre seguidores y detractores.

Facundo DETESTA a Aaron. Yo creo que la próxima semana Aaron queda en la placa amistades. 💀😭



PD. A mí tampoco me gusta que maten insectos que no son nocivos para el ser humano, pero yo se lo diría a la persona.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/nr8SvxpYOa — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 3, 2025

En redes acusan a Facundo de tenerle envidia al influencer Aarón Mercury

Seguidores de La Casa de los Famosos México 3 no tardaron en reaccionar a las declaraciones de Facundo en redes sociales como X y TikTok. Afirmaron que el comediante le tiene envidia a Aarón.

Algunos comentarios fueron:

“Facundo realmente cree que Aarón no merece estar ahí , y si bien, puedo estar un poco de acuerdo, se me hace medio c*l*ra la forma en que lo está tratando, no es culpa del wey que lo buscaran y si lo buscaron fue por algo".

“Facundo me cae bien, pero siento que le tiene envidia a Aarón, porque chicos como él le quitan trabajo y no es tanto que Aarón sea mal pedo, al contrario ha estado mejor de lo que pensé“.

A pesar de no haber una respuesta aún por parte de Aarón Mercury, los comentarios de Facundo ya generaron conversación entre los fans de ambos, algunos defendiendo la postura en contra del maltrato animal, mientras que otros consideran que este tipo de críticas son una excusa del comediante para descargar su “odio”.

