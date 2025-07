Ninel Conde ‘explota’ contra Facundo en La Casa de los Famosos México 3: ‘Ubícate’ | VIDEO

Ninel Conde y Facundo protagonizaron un “momento de tensión” este miércoles antes de la nominación, pero durante un reto de actuación donde ‘El Bombón Asesino’ mostró su habilidad como actriz al lanzarse contra el comediante.

Y es que hasta ahora, La Casa de los Famosos México 3 se ha mantenido en su mayoría lejos de cualquier conflicto, pues no han habido muchos desencuentros que puedan generar problemas entre los participantes del reality show. De hecho, Ninel Conde y Facundo han mostrado cercanía y alianza.

A pesar de que nadie se esperaba que ambos se llevaran bien, los seguidores del programa han notado que sus interacciones han sido bastante divertidas y de momento, no se han molestado con el otro por alguna broma o comentario.

Ninel Conde estalla contra Facundo

En un ejercicio inesperado de actuación, Facundo, Elaine Haro y Ninel Conde sacaron a relucir sus dotes actorales. En ese sentido, la joven de 21 años interpretó a una joven que pedía no quedar nominada este miércoles.

Muy a su estilo de comedia, el conductor reaccionó al exclamar “¡lárgate!”, aunque el momento más impactante fue cuando la mujer que da vida a Alma Rey le puso un ‘hasta aquí’ al comediante.

Esto sucedió después de que Elaine confesara que le cuesta trabajo llorar en escenas emocionales, ante lo que él decidió probar. Por ello, Haro comenzó a decirle frases hirientes en un tono serio.

Fue entonces que Ninel intervino y entró en papel de villana. “A ver cabr** ubícate, o sea no tienes 10 años, tienes que trabajar, ¿realmente qué quieres para tu futuro, no crees que has perdido el tiempo, que has pende…todo el tiempo, cuánto más, cuánto más vas a necesitar? ya cabr*, no me veas con esa cara”, expresó ella con furia en la voz.

El comediante se mostró impresionado por el momento y expresó “yo no quisiera que Ninel se enojara conmigo”, admitió al darse cuenta de ella es bastante intimidante, ante lo que Ninel exclamó “es actuación, wey. Hasta yo me asusto”.

El momento generó varias reacciones en redes sociales, donde el público se mostró impresionado por la forma en la que Ninel Conde dio un momento de tensión con Facundo que si llega a hacerse realidad en el futuro, dará mucho de qué hablar.