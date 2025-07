El conductor Facundo y el actor Sergio Sendel le regalaron al mundo uno de los momentos más recordados de la televisión mexicana que ya cumplió más de 20 años, pero sigue intacto en la memoria colectiva. Sin embargo, previo al estreno de La Casa de los Famosos México 3, donde participará Facundo, usuarios en redes sociales recordaron el suceso.

Incluso algunas personas comentan que sólo la vieja escuela recuerda este pleito, que existió antes de la famosa cachetada de Eduardo Yáñez a un reportero.

Así fue la brutal cachetada de Sergio Sendel a Facundo| VIDEO

El episodio ocurrió en los pasillos de Televisa San Ángel, alrededor del año 2003. Facundo narró en una entrevista que intentó entrevistar a Sendel con su estilo provocador usual, lo que incluyó una frase en tono de “cuates”: “Ese lenguaje a mí me abrió la puerta para decirle ‘no seas pend*** ... es en ching...’ (...)”. Sendel respondió inmediatamente: “A mí no me dices pend***”, y acto seguido lo abofeteó con tal fuerza que Facundo terminó llorando desconcertado.

El conductor reconoció: “Después del cachetín te salen mocos y lágrimas. Es bien indigno, es muy indigno… Fue como ‘perdón, Sergio, si te ofendí’ (con voz de burla)”.

Sergio Sendel, conocido por su carácter explosivo, justificó después su arma­do choque de personalidad: “Me insultó y es la primera y última vez que lo hace”.

Aunque el incidente fue violento, no afectó negativamente la carrera de Facundo. Al contrario, consolidó su imagen como un conductor irreverente y atrevido. Gracias a ese impulso, avanzó con fuerza en programas como La Cosa, y continuó su ascenso en el entorno del entretenimiento mexicano.

La anécdota ha sido narrada con humor en múltiples entrevistas. En un podcast con las conductoras de Envinadas, explicó que siente pena al recordarlo, pero también orgullo de que aquello lo definiera como figura de culto para el público joven: “Quisiera borrar eso de mi historia en Google”.

“Y yo como que reacciono todo estúpido, de ‘Perdón, güey’ (...). Con la dignidad en el suelo porque me dice ‘¿Qué te pasa imbécil?’ y madrazo”, explicó.

Facundo es uno de los 14 participantes de La Casa de los Famosos México 3

En su reaparición pública anunciando su ingreso a La Casa de los Famosos México 3, Facundo demostró que no guarda resentimientos, y que incluso acepta esta parte de su carrera con madurez y sentido del espectáculo.

La cachetada que Sergio Sendel le dio a Facundo sigue siendo una de las imágenes más icónicas de la TV mexicana. Lo que fue un momento de tensión no planeado terminó convirtiéndose en parte esencial de la narrativa mediática de ambos. Con Facundo ahora en un nuevo reality, este capítulo revive para demostrar cómo un simple pasillo de Televisa marcó el curso de una carrera.