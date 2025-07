Estatura de Mariana Botas, ¿Cuánto mide la actriz?

Tras darse a conocer que Mariana Botas formará parte de La Casa de los Famosos México 3, muchos quieren conocer más detalles sobre ella y uno de los aspectos que más curiosidad ha provocado es el de su físico y particularmente, su estatura.

Se ha hecho bastante evidente que Mariana Botas tiene una estatura baja, por lo que muchos que la han visto se preguntan cuánto mide. Sobre todo porque está por convertirse en una persona constante de la televisión por su participación en La Casa de los Famosos México 3.

¿Cuánto mide Mariana Botas?

La actriz es otra de las muchas celebridades que han destacado por su estatura baja. Ya en la edición pasada del reality show que se estrena este domingo 27 de julio, vimos a Briggitte Bozzo que es bastante bajita.

Sobre Botas, se sabe que mide menos de 1.50 metros, aunque esto no ha evitado que tenga una carrera exitosa y se haya convertido en una figura reconocida en la televisión mexicana.

El cambio físico de Mariana Botas

Algo que llamó mucho la atención del público fue ver a la actriz mucho más esbelta, pues antes la conocíamos como una mujer un poco más rellenita, por lo que sorprendió al mostrar una figura espectacular.

La mujer explicó que no se sometió a algún procedimiento estético, sino que se trató de un padecimiento de salud que afectó su físico, aunque de momento se encuentra enfocado en su tratamiento y bienestar.

“Mariana tiene una condición. Ella está en un tratamiento específicamente para mejorar su metabolismo. Estamos cuidando mejorar la insulina, la glucosa, su parte hormonal, mejorando su composición muscular. Tener una pérdida de peso a través de la grasa”, compartió el médico de Botas.

En ese sentido, Mariana Botas pidió que no se opine sobre su apariencia: “Por favor, no olvidemos que no se opina sobre los cuerpos ajenos y que debemos RESPETAR y no atacar a las personas sin motivo alguno con tal de vender notas falsas”, solicitó.