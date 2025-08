Facundo defiende a Adrián Di Monte por acusaciones de violencia a Sandra Itzel | VIDEO

Facundo se encuentra en el centro de la polémica tras unas recientes declaraciones sobre Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México 3. El comediante defendió al actor que en el pasado, fue acusado de haber ejercido violencia contra su ex pareja, Sandra Itzel.

Facundo defiende a Adrián Di Monte

En una conversación de Facundo con Ninel Conde, Mariana Botas y Priscila Valverde, el comediante dio su opinión sobre la cancelación que ha recibido Adrián Di Monte sobre la violencia que habría ejercido contra su ex esposa.

Recordemos que desde hace meses y hasta años, hay algunas grabaciones publicadas por la propia Sandra Itzel donde podemos escuchar agresiones verbales de parte de su ex hacia ella. Asimismo, la famosa ha contado en el pasado su historia sufriendo de abuso por parte del actor.

Ahora, Facundo dejó ver que le importa conocer la versión de Di Monte antes de condenarlo por los señalamientos que recibió y que él ha negado en diversas ocasiones.

El comediante dijo: “Ha dicho cosas horribles pero de ahí a que acusemos a la persona de ser un terrible ser humano, no lo sé, porque no sabemos la historia completa y merece el beneficio, pero vivimos en un país donde estas cosas están imperdonables y la gente no quiere investigar”, criticó.

Para seguir con sus comentarios, el famoso mencionó que el hombre “no pensaba a destruirla (a Sandra Itzel)” y cuestionó que Sandra haya grabado los audios a escondidas, mostrándose escéptico sobre la dinámica entre ambos.

“La violencia no es justificable por nada”, señaló Ninel Conde, quien también explicó como muchas veces, las personas comienzan a grabar a escondidas después de vivir episodios violentos, para tener evidencia de las agresiones que han llegado a sufrir.

Los comentarios de Facundo sobre Adrián Di Monte y Sandra Itzel han generado opiniones divididas en redes sociales, donde muchos lo critican por defender a quien seria un agresor de mujeres. Te dejamos algunos comentarios: