Adrián Di Monte, actor cubano de 34 años, ganó notoriedad en el mundo del espectáculo desde su debut en telenovelas como Eva Luna (2010) y La doble vida de Estela Carrillo (2017), así como en realities como La isla: Desafío extremo (2024), del cual resultó ganador. Actualmente forma parte de La Casa de los Famosos México 3 en ViX.

La vida sentimental del actor ha dado un giro desde 2024, cuando inició una relación con Nuja Amar, a quien conoció tras su mediático divorcio de Sandra Itzel. En marzo de 2025 hicieron público su compromiso, y a mediados de julio confirmaron que se habían casado por lo civil en una ceremonia privada en Miami.

¿Quién es Nuja Amar, actual esposa de Adrián Di Monte?

Nuja Amar es una empresaria de origen mexicano‑libanés. Prefiere mantenerse fuera del foco público, por lo que no frecuenta entrevistas ni medios de comunicación; su perfil de Instagram muestra fotos de sus viajes, pero poco se sabe sobre su vida personal. No se conoce su edad exacta ni su formación académica, y tampoco tiene hijos. Sí ha expresado el deseo de formar una familia junto a Adrián, planteándose incluso un embarazo por fertilización in vitro para tener gemelos: un niño y una niña.

En una entrevista exclusiva con En Casa con Telemundo, Adrián Di Monte describe a Nuja como “una persona muy privada. No es del medio. Trabajó en la política muchos años, pero no frente a una cámara”. Expresó también: “Estoy muy agradecido que se deje ver un poco”.

Además, el actor confesó: “Esta es la primera vez que me enamoro de verdad… nunca sentí lo que siento ahora” y remató: “Cuando nos conocimos, supe de inmediato que esto sería algo hermoso”.

Recientemente hubo una filtración del supuesto informe pericial psicológico de Adrián Di Monte en la demanda de Sandra Itzel por violencia, donde afirman que el actor requeriría 48 sesiones de terapia. El cubano está en La Casa de los Famosos 3, pero Nuja Amar lo defendió públicamente en su cuenta de Instagram: lo calificó como “un gran ser humano, digan lo que digan”.

Boda y proyectos familiares a futuro de Nuja Amar y Adrián Di Monte

La pareja celebró su boda civil el 31 de marzo de 2025 y refrendó su unión en julio en un evento íntimo frente al mar en Miami. Aunque planean una ceremonia religiosa en Quintana Roo, aún no han fijado la fecha. Ambos han iniciado un tratamiento de fertilidad e in vitro para cumplir su sueño de tener hijos, posiblemente gemelos.

Su vínculo parece muy fuerte, pues Nuja Amar ha defendido constantemente a Adrián, lo que han despertado críticas en redes sociales, especialmente luego de episodios conflictivos con su exesposa, Sandra Itzel. Algunos internautas han interpretado señales de tensión emocional en apariciones públicas, menciones a miedo o angustia frente a las cámaras.