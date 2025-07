Sandra Itzel iba a estar en La Casa de los Famosos México 3, ¿la cambiaron por Adrián Di Monte? | VIDEO

Sandra Itzel reveló que estuvo a punto de formar parte de La Casa de los Famosos México 3, pero que de pronto, le retiraron la invitación, lo que ha desatado especulaciones en redes sociales a raíz de la revelación de Adrián Di Monte como noveno participante.

¿Sandra Itzel quedó fuera de La Casa de los Famosos México 3 por su ex?

En una entrevista, Sandra Itzel reveló que estuvo en charlas con la producción de La Casa de los Famosos México 3 para formar parte del reality show, pero que después de un tiempo, el proceso no siguió, por lo que quedó descartada del proyecto.

“Nunca he estado en un reality de convivencia”, recordó al mencionar que ha formado parte de otro tipo de programas de telerrealidad, los cuales generalmente tienen que ver con desarrollar otro tipo de habilidades.

En ese sentido, indicó que sí estuvo considerada para el proyecto. “Dijeron que ya no y pues son decisiones de producción. Nada me lo tomo personal, nunca”, expresó, al revelar que no se cierra a la oportunidad.

Ante esto, los usuarios no tardaron a relacionar la situación con Adrián Di Monte, al indicar que seguramente fue por su participación que ella quedó descartada del proyecto. En ese sentido, muchos aseguran que él habría pedido que le cerraran el paso para la temporada.

Te dejamos algunos de los comentarios al respecto:

"Alguien pidió que Sandra Itzel no estuviera... Y ese alguien ya está confirmado".

“Hubiera estado mejor Sandra que Adrián. la neta”.

“Porque entro el ex marido”.

“La iba a apoyar hasta el final”.

“Hubiera estado heavy que fueras la secreta para que el otro se quedara wey”.

“Es una chava de buena vibra, lastima que su ex se desquitó y la dejó fuera”.

¿Qué pasó entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel?

La pareja estuvo en una relación por casi 10 años, pero terminaron de manera intensa. Tras casarse en 2015, en 2021 dieron a conocer su separación, aunque después de reconcilaron.

En septiembre de 2023 resurgió el drama, cuando Sandra aseguró que Adrián la habría maltratado de manera verbal y física, además que le fue infiel. Todo esto lo sostuvo con capturas de pantalla donde platicaba con otra y audios donde la insultaba a ella.

“Voy a ir hasta las últimas consecuencias, incluyendo todos esos videos privados que él me obligó a grabar en la intimidad y que andan rondando quién sabe por donde, porque él los pasó. Me voy a amparar de todas las maneras posibles y él va a pagar lo que hizo”, señaló ella en el pasado.

Por su parte, Adrián Di Monte negó de manera rotunda las acusaciones de su ex, aunque admitió que su relación con Sandra Itzel sí fue bastante tóxica, pero señaló que nunca la violentó y que borró los videos íntimos que tenían.