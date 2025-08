¡Facundo se casa! Se compromete con su novia Delia García | FOTOS

El conductor Facundo, quien actualmente está encerrado en La Casa de los Famosos México, sorprendió al anunciar en sus redes sociales que se casa con su novia Delia García, con quien lleva 7 años de relación.

En un emotivo post de Instagram, Facundo compartió unas fotografías en las que aparece Delia presumiendo su elegante anillo de compromiso que le entregó el comediante antes de entrar al reality show más famoso de México.

Así se comprometió Facundo con Delia García

En las imágenes Facundo aparece con una camisa negra y jeans, mientras que Delia luce un vestido negro de polka dots, la influencer presume en su mano el anillo que le entregó el humorista.

En otras imágenes aparecen besándose y en otras disfrutando de la naturaleza. Las imágenes las tomó Valentina, una de las hijas de Facundo.

“Que nadie me discuta que esto no es el paraiso, si me he encotrado un angel con los pies en el piso. Solo existe una cosa más bella que tener de novia a mi mejor amiga, a la persona que más admiro, con la que mejor me la paso, la más interesante y jaladora, la que me ama pos mi esencia y eso mejor es que ahora será mi esposa porque obvio dijo que si”, se lee en el mensaje con el que Facundo presumió las fotos de su compromiso.

Delia García dedica emotivo mensaje a Facundo

Delia García respondió a la publicación con un tierno y emotivo mensaje en el que señaló que Facundo es su hogar y que a su lado se siente en paz, además de que agradece haberlo encontrado.

“Este ser humano que ven aquí es todo lo que está bien en el mundo, todos los días siento mucha gratitud de saber que nos encontramos para compartir este viaje cortito llamado vida. Ningún momento de mi vida es mejor que viendo estoy contigo, podemos estar tirados en el piso sin hacer nada y prefiero eso que cualquier plan … por que el hogar puede estar en una persona .Nunca nadie me había amado de forma tal que pudiera ser completa y cabalmente yo misma. Gracias por este hermoso regalo 💝 de compartirnos. Te amo con todo mi ser", escribió la influencer.