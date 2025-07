Abelito le corta la ceja a Aaron Mercury y este fue el desastroso resultado | VIDEO

Abelito decidió lucir sus dotes de barbero al ayudar a Aaron Mercury a hacerse el corte en una de las cejas, un momento que generó risas y sorprendió a los seguidores de La Casa de los Famosos México 3 por el desastroso resultado que generó.

Si bien Abelito asegura que fue barbero por una semana en el pasado, parece que su forma de cortar la ceja de Aaron Mercury no fue la más óptima, lo que resultó en que el creador de contenido luzca el curioso resultado.

Abelito le rapa la ceja a Aaron Mercury

A través de redes sociales, se ha viralizado un clip que forma parte de lo que pasó durante el 24/7 de La Casa de los Famosos México 3, cuando los jóvenes creadores de contenido decidieron arreglarse un poquito más.

En ese sentido. el influencer de talla baja le brindó apoyo al ex de Yeri Mua, pues decidió ayudarle a cortar su ceja. “Tu confía, si no confías, no hay confianza”, dijo entre risas Abelito.

“No traigo lentes... ¿Sabes que antes de entrar aquí por una semana fui barbero?“, dijo antes de acercarse con la rasuradora a la ceja de Mercury, quien decidió confiar en su poca experiencia

Después de unos segundos, Aaron exclamó “Abelito, estoy viendo tu risa y estoy preocupado”, pero después Abel le pidió que no se moviera y le dijo que tenía mucha ceja, por lo que le estaba costando rasurar bien la zona.

Varios segundos después, Aaron ofrece sacar otra rasuradora. “Fue un error darme esta máquina, ya te moviste y como que si se cortó poquito”, contó antes de que llegara Ninel Conde, “lo va a arreglar Ninel”, aseguró mientras su compañero estaba cada vez más nervioso.

“No está tan mal, pero me la hiciste más recta que diagonal”, dijo Aaron, que pidió que siguiera con su trabajo de barbero y que acentuara el corte.

Por su parte, Ninel exclamó “híjole, la mitad de la ceja” y “como barbero, eres muy buen comediante. Parece como que se quemó [...] Yo opino que la rasures toda para que le crezca pareja”, sugirió el ‘Bombón Asesino’.

Después de unos momentos, Mercury trató de finalizar con el corte y al final, presumió el resultado ante las cámaras, con Ninel Conde y Abelito.

Fue entonces que decidieron ir con algunos habitantes para ver la reacción por su ceja, quienes admitieron que el corte había quedado bastante ancho. por lo que su ceja lucía un poco extraña.