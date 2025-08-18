Westcol será operado del hombro tras su pelea con Mario Bautista: ‘No puedo volver a boxear’ | VIDEO

Westcol confirmó que será sometido a una operación después de su pelea con Mario Bautista en Supernova Strikers 2025. El combate terminó de manera abrupta cuando el cantante ganó por KO al streamer en un momento que sorprendió a muchos.

Después del triunfo de Mario Bautista sobre Westcol, los usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre el estado de salud del influencer, pues muchos se cuestionaron respecto a su estado de salud y si podría continuar con sus peleas de exhibición.

“Westcol”:

Por su derrota ante Mario Bautista en el #Supernova. pic.twitter.com/MbAAppKqNw — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 18, 2025

Recordemos que a finales de julio, el colombiano se enfrentó a The Grefg en La Velada del Año 2025. Asimismo, es la cabeza del evento Stream Fighters, que presentará algunas peleas bastante esperadas por el público en general, incluyendo el debut de Karely Ruiz.

Westcol será operado

Después de su caída en el segundo round, se reveló que el famoso influencer se dislocó el hombro derecho, lo que lo llevó a ser atendido por servicios médicos que subieron al cuadrilátero para tratarlo de acomodar.

Más tarde, Berth Oh, presentador del evento, dio a conocer Westcol había sido llevado al hospital en una ambulancia, para estabilizarlo y que recibiera una mejor atención médica.

Westcol es trasladado a un centro hospitalario de la CDMX, luego de sufrir una dislociación y rotura de hombro en su combate vs Mario Bautista. 🚨🚨 pic.twitter.com/2gpWIctfiy — Emer (@e_rodriguez30) August 18, 2025

“Perdón a todos los que le fallé. En el segundo round se me dislocó el hombro o se me salió, no sé, tengo el hombro afuera, estoy camino al hospital”, explicó al asegurar que “no sentía su hombro”.

Después agradeció al público por sus mensajes de apoyo. Fue un par de horas después que el influencer publicó nuevas historias en donde un médico revelaba qué había sucedido, incluyendo imágenes de su radiografía.

“Ya no puedo volver a boxear. Me van a operar obviamente. Realmente fue una negligencia mía, porque en mi mente, sentí que iba ganando y que tenía mucho para dar”, admitió, al asegurar que no sabe cuánto peleó con el hombro fuera de su lugar.

En ese sentido, Westcol aseguró que por no detener la pelea “se le dañó el hueso”, por lo que ahora se debe someter a una operación y tendrá que alejarse del boxeo.