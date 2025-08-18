Mario Bautista es campeón: Quiénes son ‘Los Caballeros’ que lo felicitaron en el ring

Mario Bautista, actualmente conocido por su faceta como creador de contenido, también ha incursionado en el mundo del entretenimiento deportivo. Recientemente protagonizó una pelea dentro del evento Supernova, organizado por Supernova Strikers, un espacio que mezcla elementos de boxing-show con el crossover de figuras populares de internet.

En un enfrentamiento muy comentado, WestCOL y Mario Bautista se vieron las caras en el ring. El evento fue presentado como parte de la plataforma de entretenimiento “Supernova” y rápidamente se viralizó, generando interés en fans de ambos creadore

‘Los Caballeros’ llegan al ring

Debes saber que una de las apariciones más importantes se dio después de que los amigos de Mario Bautista también se hicieran presentes en el evento.

En el universo de YouTube hispano, existe una fraternidad que destaca por su compañerismo y estilo único: Los Caballeros, un grupo de creadores digitales que se reúnen cada año para compartir experiencias, divertir y, sobre todo, celebrar su amistad.

Ver a los caballeros ahí, festejando con Mario Bautista me hizo sentir tanta nostalgia y siento que el tiempo retrocedió, que bonita amistad <3#Supernova pic.twitter.com/BQM4rfWrrk — Jᴀᴛᴢʏ 🇲🇽 (@lynxdream_) August 18, 2025

¿Quiénes son ‘los Caballeros’?

Los Caballeros" surgieron en 2017 como una agrupación de youtubers mexicanos y colombianos, unidos por su afinidad y su presencia influyente en redes sociales.

Entre sus miembros más reconocidos se encuentran:

Juanpa Zurita

Sebastián Villalobos

Mario Bautista

Mario Ruiz

Juca Viapri

Daniel Patiño

SAAK

Daniel Bautista

Christian Acosta

Pachín Sánchez

Sebastián Arango

Screamau

Mau Hernández Corona, entre otros

Los integrantes tenían como tradición cada año, reunirse para una “Cena de los Caballeros”, evento que ha tenido lugar en diversas locaciones como Ciudad de México, Colombia y el Hard Rock Hotel en Cancún. En este tipo de encuentros, se refuerzan lazos, se comparten vivencias y se vive una experiencia que va más allá del contenido digital.

¿Rix era caballero?

Por otra parte, uno de los escándalos que involucró a este grupo de Youtube fue la integración de Rix. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de algunos integrantes, él ya no pertenecía a dicho grupo después de que se dio a conocer el caso de Nath Campos, quién también era muy cercana a ellos.

Por lo que, con la presunción de su participación en el caso de violencia de la youtuber, muchos aseguraron que el joven ya no formaba parte de ellos. Además de que reafirmaron su apoyo a Nath Campos con mensajes en sus redes sociales en la que muchos se solidarizaron con él.

Este es un ejemplo de los grupos que había en Youtube después de que había un importante rush en la plataforma y que la amistad de Mario Bautista con ellos sigue siendo presente.