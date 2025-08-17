Supernova 2025: Mario Bautista es campeón tras ganar por KO a Westcol ¡Le dio tremenda golpiza!

El cantante e influencer Mario Bautista está arrasando en las redes sociales y en el ring, luego de que se convirtió en campeón en el evento de boxeo Supernova 2025, que se realiza en la Ciudad de México.

El famoso se enfrentó contra Westcol, a quien derrotó por KO, los fans estaban muy emocionados porque las dos celebridades se dieron con todo, no perdonaron.

En los videos de la pelea se puede ver que Mario Bautista y Westcol empezaron midiendo su distancia, pero después agarraron un ritmo en el que se empezaron a soltar golpe tras golpe a la cara.

Nunca creí ver a Mario Bautista de esta manera 👀

Se le reconoce que no se va para atrás y le entra con todo 👏🏼👏🏼

#Supernova pic.twitter.com/rmD9ZIexpO — Tatiana (@Loquepienso97) August 18, 2025

Los comentaristas de la pelea aseguraron que se dieron con todo, que se trenzaron y que parecía pelea de microbuses. Sin embargo, se veía una buena ventaja de parte de Bautista, quien por momentos arrinconaba a Westcol.

Sin embargo, el golpe decisivo fue cuando Mario Bautista le lanzó le lanzó un par de golpes que mandaron a la lona a Westcol.

Wescol ya no pudo más con la pelea y Mario Bautista fue el ganador de Supernova 2025 en su pelea, por lo que fue el campeón por knockout.

“Westcol”:

Por su derrota ante Mario Bautista en el #Supernova. pic.twitter.com/MbAAppKqNw — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 18, 2025

Los memes de la pelea de Mario Bautista y Westcol

Las redes sociales se inundaron de memes de la pelea, los usuarios aseguraron que les gustó que los dos peleadores dejaran todo en el ring por la pelea, incluso aseguraron que esta pelea fue mucho mejor que muchas de las que se presentaron en la reciente Velada del Año en España, porque aquí sí hubo buenos golpes.

Los usuarios se burlaron con memes de cómo quedó Westcol sobre la lona derribado y ya no pudo continuar peleando el round que faltaba.

Los usuarios celebraron que Mario Bautista ganó y aseguraron que Westcol quedó como Don Ramón del Chavo del 8 cuando lo aplastaban en el programa.

Memes de la pelea de Westcol y Mario Bautista ı Foto: X

Westcol mientras todos festejan el triunfo de Mario Bautista.#Supernova pic.twitter.com/sxrvhyUYcu — C H I L E 🌶 (@ElEduardoChilee) August 18, 2025

A Wescol le tuvieron que acomodar el brazo en plena transmisión, pues después de que Mario ganó y estaba dando su discurso, su rival estaba con el hombro zafado y tuvieron que acomodárselo ahí mismo, momento que causó impacto entre los usuarios de redes sociales que estaban viendo la transmisión en vivo.