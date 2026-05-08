Actriz demanda a James Cameron y Disney por usar su rostro para crear a Neytiri en Avatar

El universo de Avatar y Disney enfrentan una polémica que podría manchar su imagen. Si bien la saga dirigida por James Cameron ha sido reconocida por su innovación tecnológica y éxito mundial, ahora se ve envuelta en un conflicto legal.

La actriz peruano-estadounidense Q’orianka Kilcher, conocida por su papel como Pocahontas en El Nuevo Mundo, presentó una demanda contra el famoso director y The Walt Disney Company, pues los acusa haber utilizado su rostro sin autorización para dar vida al personaje de Neytiri, interpretado en pantalla por Zoe Saldaña.

Actriz demanda a James Cameron y Disney por usar su rostro para crear a Neytiri en Avatar

La actriz Q’orianka Kilcher asegura que nunca dio su consentimiento para que su rostro fuera usado para crear a Neytiri en Avatar y que James Cameron habría tomado rasgos faciales de una fotografía promocional para diseñar a la icónica heroína Na’vi.

De acuerdo con The Hollywood Reporter y Variety, la intérprete exige una disculpa pública y una compensación de 750 mil dólares por cada uso no autorizado de su imagen, además de solicitar que se eliminen escenas específicas de la franquicia. La querella también involucra a 20th Century Fox y Lightstorm Entertainment, productoras vinculadas al proyecto.

Q’orianka Kilcher has sued James Cameron & Disney for unauthorized use of her likeness as the foundation of Neytiri in ‘AVATAR’



She says when she was 14, Cameron extracted her facial features from a published photograph & directed his design team to use it as the foundation for… pic.twitter.com/2WJVA2GjHy — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) May 7, 2026

“Eso no es hacer cine. Eso es robo”, declaró la actriz en medios internacionales sobre la polémica con Avatar y James Cameron.

De acuerdo a la demanda, la intérprete confirmó que su rostro había sido usado para crear a Neytiri a finales de 2025, cuando en una entrevista Cameron señaló que su inspiración para crear a este personaje fue Q’orianka Kilcher: “La verdadera fuente de esto fue una foto en el L.A. Times, de una joven actriz llamada Q’orianka Kilcher. De hecho, esta es ella… la parte inferior de su rostro. Tenía un rostro muy interesante”.

Según The Hollywood Reporter, la actriz expresó su decepción: “Millones de personas abrieron su corazón a Avatar porque creyeron en su mensaje, y yo fui una de ellas. Nunca imaginé que alguien en quien confiaba usaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en una cadena de producción sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso cruza una línea muy importante. Este acto está profundamente mal”.

¿Cuándo se estrenó Avatar y quiénes son los actores que participan en la película de James Cameron?

La primera película de Avatar se estrenó en diciembre de 2009, convirtiéndose en un fenómeno global y en la cinta más taquillera de la historia durante varios años. Su éxito derivó en secuelas, siendo Avatar: The Way of Water lanzada en 2022, con más entregas planeadas para los próximos años.

El elenco principal incluye a Zoe Saldaña como Neytiri, Sam Worthington como Jake Sully, Sigourney Weaver en un papel clave, y Stephen Lang como el antagonista Miles Quaritch. La franquicia ha sido alabada por su innovación en captura de movimiento y efectos visuales, lo que colocó a James Cameron como uno de los directores más influyentes de Hollywood.