Disney impone condiciones a James Cameron: Avatar tiene que ser más barata y corta

El futuro de la saga Avatar parece enfrentarse a la incertidumbre, o al menos a la austeridad financiera. A pesar de ser la franquicia más taquillera de la historia del cine, Disney ha comenzado a mostrar señales de una cautela extrema con el universo creado por James Cameron.

Tras el reciente estreno de Avatar: Fuego y Ceniza, el estudio ha impuesto dos condiciones innegociables para dar luz verde definitiva a la cuarta entrega, las películas deben ser notablemente más baratas y más cortas.

Aunque la tercera parte recaudó la cifra de 1,490 millones de dólares, un número que cualquier otro estudio de Hollywood celebraría como un éxito histórico, para las oficinas de Disney representa una señal de alarma.

Esta cifra significa poco más de la mitad de lo que logró la cinta original y marca una caída sensible frente a lo recaudado por El camino del agua.

La cuarta entrega ya está en fase de rodaje parcial ı Foto: Disney

Las condiciones de Disney para Avatar 4

La preocupación de los ejecutivos no es la falta de beneficios, sino en una tendencia a la baja que podría poner en riesgo la rentabilidad futura.

Con una inversión aproximada de 500 millones de dólares (350 en producción y 150 en marketing), el margen de ganancia se reduce peligrosamente si la audiencia continúa disminuyendo.

Las medidas de Disney se presentan principalmente en un estricto ajuste presupuestario, debido al temor de que mantener los costos actuales de producción resulte en pérdidas.

A esto se suma la exigencia de una reducción de duración, una medida que busca maximizar la recaudación al permitir un mayor número de funciones diarias en los cines.

Finalmente, esta desconfianza ha generado un efecto dominó que impactó incluso fuera de las salas, provocando la pausa en las obras del área temática de Avatar en el parque de California que debían iniciar este mismo año.

James Cameron es famoso por ser un perfeccionista que desafía los límites tecnológicos y de duración.

El cineasta ya ha rodado algunas escenas de la cuarta parte, cuyo estreno se espera para el 21 de diciembre de 2029, pero él mismo reconoce que la continuación no está garantizada sin un compromiso total del estudio.

A pesar de las tensiones, su equipo intenta mantener el optimismo, asegurando que siguen trabajando intensamente en la planificación, aunque la última palabra la tendrá la rentabilidad que Disney proyecte sobre el papel.