¿Quién es Dagna Mata? La modelo del video de Nodal habla sobre la polémica

La participación de la modelo Dagna Mata en el video “Un Vals” de Christian Nodal desató una inesperada ola de teorías conspirativas. Lo que debía ser un logro profesional se transformó en un fenómeno viral debido al asombroso parecido físico que los internautas señalaron entre ella y Cazzu, la expareja del cantante.

Ante las especulaciones de que su elección fue un “mensaje” deliberado, decidió alzar la voz para defender su identidad y su trayectoria.

A través de Instagram, la modelo conocida como Dagna Kills compartió una reflexión sobre cómo el público suele reducir a las mujeres a simples comparaciones, olvidando su valor individual.

En su trayectoria ha participado en proyectos de Nicki Nicole y Kenia Os ı Foto: Cuartoscuro

En su mensaje, la modelo hizo una firme defensa de Cazzu, expresando que no es justo involucrar a la trapera argentina en esta situación y sentenciando que le duele ver cómo se arrastra a una artista a comparaciones que no merece.

Señaló su trayectoria al declarar que su trabajo no es producto de la casualidad, recordando colaboraciones previas con figuras como Nicki Nicole y Kenia Os para pedir que no se minimice su carrera profesional reduciéndola a un simple parecido físico.

Finalmente, enfatizó la importancia de su identidad personal, como una modelo que busca romper con los moldes tradicionales, ser encasillada de esa manera resulta contraproducente para su mensaje de autenticidad.

¿Quién es Dagna Mata?

Originaria del Estado de México, Dagna ha consolidado una carrera internacional y actualmente reside en Madrid, España. Su enfoque va más allá de la imagen, centrándose en moda, cultura y los retos de ser una mujer fuera del “molde” en la industria europea.

Con su respuesta busca que el público aprenda a ver el talento detrás del rostro y deje de utilizar su imagen para alimentar conflictos ajenos.

Su objetivo es que “Un Vals” sea recordado por su actuación y no como una pieza en un juego de comparaciones que no le pertenecen.

A pesar de sus aclaraciones, algunos usuarios cuestionaron su decisión de colaborar con Nodal debido a las polémicas que rodean al cantante. Ante comentarios que le preguntaban si no previó las repercusiones, Dagna respondió: “Ojalá esto se enfoque en mi trabajo, porque no me gustaría afectar a nadie”.

Con esto, dejó claro que ella no es responsable de las interpretaciones que el público o el equipo de casting hagan sobre su imagen.



