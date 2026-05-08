¡Atención! Si no lograste conseguir boletos en la venta inicial del BTS WORLD TOUR ARIRANG en Ciudad de México, hoy tienes una nueva oportunidad de acercarte a tus ídolos.

OCESA anunció esta mañana que se liberarán un número limitado de boletos de producción para las fechas del 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, lo que representa una segunda posibilidad para el ARMY mexicano que se quedó fuera en la primera fase de venta.

Con la noticia la euforia se ha hecho presente en redes sociales, pues se trata de uno de los eventos más esperados del año en la capital mexicana. Conoce cuándo y a qué hora podrías conseguir una entrada para los siguientes conciertos de la banda surcoreana.

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OCESA liberará boletos para ver a BTS: Hora y fecha de compra

La promotora Ocesa confirmó a través de redes sociales que este viernes 8 de mayo a las 2:00 pm se pondrán a disposición boletos adicionales para los conciertos de BTS del 9 y 10 de mayo, resultado de ajustes de producción y disponibilidad en el recinto. Estos boletos se liberan bajo el esquema de “primero en llegar, primero en ser atendido”, afirmó la empresa en un comunicado, por lo que se espera que se agoten en cuestión de minutos.

La noticia ha generado gran entusiasmo entre el ARMY mexicano, que sigue atento cada actualización oficial para no perder la oportunidad de vivir la experiencia de BTS en vivo en el Estadio GNP Seguros.

La liberación de boletos de producción es una práctica común en conciertos de gran magnitud como en los de BTS, ya que conforme se ajustan los escenarios y la logística, se habilitan nuevas localidades que antes no estaban disponibles. En este caso, se trata de una cantidad limitada que no ha sido revelada, lo que aumenta la expectativa y la urgencia de las fans por asegurar su entrada.

Se liberará un número limitado de boletos de producción para el 9 y 10 de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY hoy a las 2:00 p.m.



Estos boletos estarán disponibles únicamente en línea a través de Ticketmaster y se espera que se agoten rápidamente. La sala de espera para la… pic.twitter.com/iQd3rlSiCX — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) May 8, 2026

¿Dónde comprar los boletos liberados por OCESA para ver a BTS en México?

Los boletos para ver a BTS en vivo en la Ciudad de México estarán disponibles únicamente en línea a través de Ticketmaster, la plataforma oficial de venta. La sala de espera virtual abrirá aproximadamente 30 minutos antes de la hora de inicio, por lo que se recomienda a los fans ingresar con anticipación, iniciar sesión y estar listos para unirse a la fila digital.

Es importante recordar que el límite de compra se mantiene en cuatro boletos por persona, y que los precios serán los mismos que en la fase inicial de venta.