Acusan a la Fiscalía local por beneficiar a OCESA y a Lobo

Abogados y familia de Berenica Giles, ayer, durante una protesta en los juzgados federales.

El equipo legal de la fotoperiodista que falleció en el festival de música AXE Ceremonia 2025, Berenice Giles Rivera, acusó que las empresas Operadora de Centros de Espectáculos, S.A de C.V. (OCESA), y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., se ampararon para no ser señaladas como imputadas dos días antes que efectuarán el acuerdo hecho en el Ministerio Público que determinaría el darles la calidad de acusadas.

Los abogados indicaron que, presuntamente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México filtró información y esto le dio a cada firma la ventana para promover, por separado, los amparos indirectos 68/2026 (OCESA) y 67/2026 (Lobo), el 12 de enero de este año.

El Dato: Luego de haber sido suspendido, el Parque Bicentenario reabrió sus puertas el 1 de julio de 2025 y opera bajo un esquema mixto entre el Estado y privados.

“Dos días antes de que existiera ese acuerdo, OCESA y Lobo ya se habían venido a amparar en contra de ese acuerdo que les daba la calidad de imputadas y que todavía no existía.

“Qué podemos desprender de todo esto: que fue la Fiscalía le dio esta información para que vinieran anticipadamente a tramitar sus amparos, de no ser así podríamos pensar que tienen una bola de cristal para haberlo adivinado”, enfatizó el abogado de la familia Giles Rivera durante la manifestación que encabezaron en los juzgados federales.

La Razón contactó a la Fiscalía capitalina para obtener una respuesta ante la acusación del litigante, pero hasta el cierre de esta edición no negaron ni aceptaron la aseveración.

4 Grúas de tijera con imágenes de osos se instalaron en el festival de música

70 Tomos tiene la carpeta de investigación por el accidente en el AXE Ceremonia

Esto ocurrió cuatro días después de que la Fiscalía capitalina formalizara cargos por homicidio en contra de las dos empresas por las muertes de los fotoperiodistas Giles Rivera y Miguel Ángel Hernández Rojas durante el festival AXE Ceremonia, el 5 de abril de 2025.

Al momento, el expediente cuenta con cinco empresas señaladas por estos hechos, así como ocho personas imputadas por los decesos de los jóvenes, a quienes les cayó una grúa que, de acuerdo con la Fiscalía capitalina, no estaba dentro del plan de Protección Civil y se colocó el día del festival.

Ayer, el litigante expuso que la defensa de Hernández Rojas, presuntamente, tiene beneficios legales que la familia de Berenice no. Para esto se basan en que la cámara que usaba el joven el día que murió, que estuvo perdida, fue recuperada y que la de la fotoperiodista sigue extraviada.

Otra de las razones que dio el abogado fue que la defensa del joven fallecido, Rubén Quintino Zepeda, es un académico, quien fue profesor de muchos de los funcionarios que trabajan en la Fiscalía capitalina y que a eso se deben los supuestos favores y los trámites expeditos de que gozan.

El fallecimiento de ambos jóvenes fotoperiodistas fue hace poco más de nueve meses y todavía no hay una audiencia inicial, en parte, porque los Giles Rivera no quieren proceder sin que quede claro que OCESA y Lobo están imputadas; cosa en la que difiere la familia del joven fotoperiodista.

El pasado 22 de enero la familia de Hernández Rojas denunció que, hasta esa fecha, el Caso AXE Ceremonia tenía, en ese momento, un retraso de 98 días sin audiencia inicial, que hoy sumarían 105, y responsabilizan de esto a los Giles Rivera.

Sobre las afirmaciones y a pregunta expresa de este diario, el abogado Fabián Ávila explicó que no quieren arrancar el proceso sin que la promotora y la empresa de seguridad privada sean responsables por falta de confianza en que a lo largo del proceso judicial no se incluyan.

“Argumentan que el amparo de la familia Giles Rivera le impide a otra de las víctimas (Miguel) lograr justicia.

“La historia nos indica que (de no ser imputadas en la audiencia inicial) esas dos empresas tendrían un margen de posibilidad altísimo de no ser sentenciadas, porque si desde el inicio no se entrega la teoría del delito completita, se fragmenta”, explicó el litigante.