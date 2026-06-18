Avalan que el Congreso y alcaldías difundan obras

Trabajadores durante los trabajos en el embarcadero de Cuemanco, el 4 de junio.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la propuesta para que cada legislador y las 16 alcaldías promuevan la difusión de las obras y los proyectos impulsados por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, con motivo del Mundial de Futbol.

De manera virtual y tras un largo debate, los diputados capitalinos dieron su voto a favor del punto de acuerdo promovido por el morenista Paulo Emilio García González. El objetivo, indicó, es comunicar a la sociedad sobre las obras realizadas con recursos públicos.

2 mil obras realiza el Gobierno de la CDMX

“Está plenamente claro y desglosado en qué se invirtió (el presupuesto público). podrán ver que la gran mayoría de las obras son obras que incluso no son en el perímetro más cercano al estadio y que van a beneficiar a la población de los alrededores que nada tiene que ver con los turistas”, comentó el legislador.

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Tras estas declaraciones, también se explicó que todas las obras realizadas por la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, son parte de proyectos pensados a largo plazo para el beneficio de los chilangos, por lo que no se trata de elefantes blancos.

Brugada Molina ha destacado en diversas ocasiones que el Mundial de Futbol provocó que las obras de infraestructura se adelantaran, tal como ocurrió con la rehabilitación de la Línea 2 del Metro y el Tren Ligero.

Además, a estas obras se suman el Jardín Flotante en la Calzada de Tlalpan y la remodelación del embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco. En total, son dos mil obras las que se llevan a cabo.

En contraste, las diputadas del PAN, Daniela Gicela Álvarez Camacho y Claudia Montes de Oca del Olmo, así como la priista Tania Larios Pérez, manifestaron su inquietud por las obras y los costos de estas, así como por los tiempos de ejecución y entrega de éstas.

García González respondió a las legisladoras de oposición que los recursos públicos fueron destinados a obras que impactan en la vida diaria de la ciudadanía, como la movilidad.