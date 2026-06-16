¿Quién es Mr Pizza, el personaje en los videos de Oliver Tree y Malcriada?

Los videos de Oliver Tree en los que hace referencia a Mr. Pizza se volvieron virales después de la terrible muerte del artista en un accidente aéreo en Brasil, lo que ha despertado diversas teorías sobre su fallecimiento.

El cantante americano colaboró en el pasado con la influencer y también artista Malcriada para crear videos con un estilo inquietante y en los que hacían referencia a los peligros que enfrentan los niños en el Internet.

¿Quién es Mr. Pizza?

Desde hace años, la pizza se ha relacionado con temas de abuso infantil e incluso de esa anterior concepción surgió el nombre de la famosa teoría de Pizzagate.

La misma es una referencia a una red de tráfico de personas y abuso en Estados Unidos, pero que se extiende al resto del mundo y sigue la idea de que los pedófilos utilizan palabras clave como ‘Cheese Pizza’ (Pizza de queso) para buscar contenido prohibido, entre otras cosas.

Estos videos están dedicados hasta cierto punto con las infancias, a pesar de su estilo peculiar, ya que busca realizar ejemplos para situaciones de riesgo que deberían evitarse de la forma que sea.

De este modo, Mr. Pizza es un personaje que funciona como una compilación de las actitudes y patrones asociados con conductas depredadoras que acechan a las infancias.

El primer video de Mr. Pizza

Aunque muchas personas creen que el personaje fue creado por Oliver Tree, ya lo podíamos ver desde antes en el canal de Malcriada. El primer video al respecto fue publicado a inicios del año 2026.

En él, podemos ver que Mr. Pizza se le acerca a una niña y le ofrece regalos para llevársela a casa, pero una persona la mira y se da cuenta del riesgo en el que se encuentra su amiga.

A pesar de esto, Oliver Tree hizo varios videos sobre el tema porque estaba muy interesado en compartir los riesgos que enfrentan los niños en Internet. Fue por este motivo que la cuenta de Malcriada subió un último video con él en el que mostraban como un Mr. Pizza se escondía en los juegos en línea.

En el video, aclararon que iban a hacer toda una mini serie relacionando el tema con el videojuego Roblox, que iba a contar con tres episodios. Sin embargo, tras la muerte del famoso, decidieron solo publicar uno de los videos.

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