¿Qué le pasó a Naya Fácil y por qué fue a urgencias?

El nombre de Naya Fácil se ha vuelto tendencia después de que la influencer chilena documentara que fue a urgencias por una crisis de salud que preocupó a sus seguidores y a las personas allegadas a ella.

¿Qué le pasó a Naya Fácil?

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido de 28 años de edad estuvo conversando con el público mientras se encontraba en una reunión en casa, cuando el escenario cambió por completo y fue de emergencia a un hospital.

Cabe mencionar que en historias anteriores ella había mencionado que un detalle en su ojo había desatado preocupación entre sus cercanos, pues en ocasiones notaban que uno de sus párpados no lograba abrir completamente.

Naya dijo que el día siguiente iría al doctor por recomendación de sus allegados, pero se tuvo que adelantar el encuentro médico. “Mi ojo está empezando a empeorar”, compartió ella para sus seguidores.

Recordó haberle contado a los Internautas que en la última semana sentía rara una zona cercana a su ojo y como si se le cayera. “Me ha pasado como dos veces dentro de una hora. Cuando se me cae, veo borroso”, contó.

¿Qué le pasó a Naya Fácil y por qué fue a urgencias? ı Foto: Instagram

Después, la mujer ingresó al nosocomio en silla de ruedas y con un cubrebocas, escoltada por seguridad privada. Después, actualizó al público ya desde la camilla del hospital esperando su diagnóstico.

“Esto me pasó porque ya voy a cumplir 30 años”, comentó la chilena después de que se realizó varios estudios y que le dijeron que una de las causas principales de que su párpado se cayera era por envejecimiento.

Además, señaló que estaba descartada la parálisis facial, pero que el diagnostico fue “blefaroptosis” y mencionó que es posible que tendrían que pincharla para determinar qué pasará a continuación.

Naya Fácil fue dada de alta del hospital en el que se encontraba a las 3 de la mañana del lunes. Asimismo, ha decidido tomarse la situación con humor, pero también destacó la importancia de llevar una vida tranquila y tratar de evitar el estrés lo más posible.

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