Gimena Accardi es una destacada actriz argentina que ha causado revuelo desde que se dio a conocer que se encuentra en una relación con el artista musical Seven Kayne, con quien se lleva una diferencia de edad de 14 años.

Fue a finales de abril de 2026 que la artista confirmó su romance con el músico, lo que generó un gran revuelo. Meses después, vuelven a dar de qué hablar después de que ella felicitara al joven por su cumpleaños.

“Feliz cumple bby. Que siempre tengas motivos para celebrar”, escribió Gimena Accardi a su novio en sus historias de Instagram donde agregó un video del joven bailando.

¿Quién es Seven Kayne, el novio de Gimena Accardi?

El nombre real de Seven Kayne es Joaquín Cordovero. Nació en agosto de 1999 en Buenos Aires y es un trapero, actor y compositor conocido en la escena urbana.

Saltó a la fama en 2017 con el estreno de su primera canción, “Si te lastimé”. En su estilo se fusionan el trap, el rock y el rap. En 2020 llegó a ser tendencia en Argentina con la canción “Con otra”, la cual alcanzó dos millones de reproducciones en YouTube en sus primeras semanas.

Cuenta con 1.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Incursionó también en la fotografía y colaboró con artistas como Luck Ra, destacando en la escena urbana argentina.

Conoció a Gimena en el año 2025 mientras grababan la ficción erótica que se presentó en formato vertical en Shorta. Al inicio, buscaron mantener su relación en un perfil bajo, sus primeras fotos juntos se filtraron en abril pasado mientras disfrutaban de un descanso en la Costa Atlántica.

Aunque ya había rumores y especulaciones, la actriz no había confirmado el romance hasta su viaje a Madrid, donde decidió mostrarse con naturalidad mientras disfrutaba de un momento cercano con su novio reciente.

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