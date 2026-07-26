¿Quién es y a qué se dedica Luis Rodríguez, el novio de Cynthia Klitbo? FOTOS

La actriz Cynthia Klitbo presentó oficialmente a su novio Luis Rodríguez antes de entrar a La Casa de los Famosos México, la villana de telenovelas se mostró muy enamorada de su galán.

Cynthia Klitbo señaló que tiene poco tiempo de andar con su novio y por lo tanto que están en la etapa de enamoramiento más intensa.

Sin embargo, él aseguró que la apoya porque este proyecto lo está haciendo por su hija Elisa Fernanda Lira Klitbo.

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Luis Rodríguez acompañó a la gran actriz hasta la puerta de La Casa de los Famosos y para despedirse se dieron un tremendo beso apasionado como los de las telenovelas en las que sale la actriz.

Este es el primer novio oficial que presenta Cynthia Klitbo de manera pública después de la relación que tuvo con el Rey Grupero.

¿Quién es Luis Rodríguez, novio de Cynthia Klitbo?

Luis Rodríguez es el novio de Cynthia Klitbo y tiene 30 años de edad. Se tiene poca información sobre él, porque lo acaba de presentar y además porque se puede notar que él no pertenece al mundo artístico.

Él es Luis Rodríguez, novio de Cynthia Klitbo ı Foto: Especial

¿A qué se dedica el novio de Cynthia Klitbo?

El novio de la actriz es cineasta y fotógrafo, ella misma lo contó en una entrevista, en la que dijo que a él no le gusta el foco público, sino estar detrás de la cámara.

Cynthia Klitbo y su novio Luis Rodríguez ı Foto: Especial

Sin embargo, los usuarios de Internet señalaron que tenía más aspecto de notario público o abogado porque llegó al programa con un traje negro y una corbata.

Cynthia Klitbo presenta oficialmente a su novio

justo antes de entrar a #LaCasadelosFamososMX •

Luis Rodríguez •

¡Lo tenía muy escondido! pic.twitter.com/gH7WjfbOYS — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) July 27, 2026

El novio de Cynthia Klitbo es menor que ella por 29 años, pero a ella no le importa la diferencia de edad y afirmó que ella está feliz y rodeada de amor.

En redes sociales, la actriz ha compartido algunas imágenes en las que se le ve disfrutar junto a su novio, pero ella también quiere mantener en privacidad todo lo que suceda en su relación.

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