Cynthia Klitbo ha transformado su imagen a lo largo de más de 40 años de trayectoria. A sus 59 años, se mantiene muy bien conservada y disfrutando de cada etapa de su vida.

La actriz mexicana ha sorprendido a sus fans con distintos estilos y cambios de look, resultado de su versatilidad y de los papeles que ha interpretado en televisión, cine y teatro.

Así se veía Cynthia Klitbo de joven | FOTOS

Cynthia Klitbo inició su carrera en el mundo artístico en 1984. La actriz destacó en poco tiempo al participar en melodramas como Vivir un poco y Amor en silencio.

Sin embargo, una producción que marcó un antes y un después en su trayectoria en televisión fue la telenovela La Dueña, lanzada en 1995. La intérprete dio vida a Laura Castro, una de sus primeras villanas, siendo antagonista del personaje Regina Villarreal (Angélica Rivera).

El proyecto estuvo bajo la dirección de Roberto Gómez Fernández, la producción de Florinda Meza y los guiones de María del Carmen Peña, Carlos Daniel González y Alejandro Orive.

En una sesión de fotos de Cynthia Klitbo de aquella época, la actriz luce el cabello corto oscuro en las raíces, pero con unos toques rubios en las puntas.

Otra participación muy recordada de Cynthia Klitbo es El privilegio de amar (1998), donde dio vida a Tamara, un personaje icónico en la cultura popular mexicana. En esta producción se rapó la cabellera en una sola toma.

La intérprete mexicana es reconocida a nivel internacional por su talento como villana de telenovelas. A través de su cuenta de Instagram compartió un video hecho por sus fans de España en el que recopilaron clips de distintos momentos de la carrera de La Klitbo, donde se pueden apreciar sus distintos looks.

Cynthia Klitbo nació el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas, México. Actualmente tiene 59 años, pero parece que los años no han hecho estragos en su aspecto físico.

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