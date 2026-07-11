Cynthia Klitbo es una de las actrices más reconocidas y queridas de la televisión mexicana. La intérprete de 59 años tiene más de cuatro décadas de carrera, tiempo en el que ha construido una trayectoria marcada por papeles memorables, especialmente al dar vida a varias villanas memorables en telenovelas que se convirtieron en clásicos del género.

Su talento, versatilidad y presencia escénica la convierten en una figura imprescindible dentro del espectáculo nacional. Además, se mantiene activa en redes sociales, compartiendo su día a día con sus 895 mil seguidores en Instagram.

Descubre en La Razón, la trayectoria y vida de Cynthia Klitbo.

¿Quién es Cynthia Klitbo? Edad, estatura, trayectoria...

Cynthia Klitbo Gamboa nació el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas, México, pero creció en la colonia Popotla de la Ciudad de México. Su padre es danés y su madre mexicana. Mide 1.67 metros.

Inició su carrera en 1984 y rápidamente destacó en melodramas como Vivir un poco y Amor en silencio. Su fama creció al interpretar antagonistas en producciones como Cadenas de amargura (1991), La dueña (1995) y El privilegio de amar (1998), donde su fuerza interpretativa la convirtió en referente de las villanas de la televisión.

Cynthia Klitbo ı Foto: IG: @yordirosadooficial

A lo largo de su carrera, Cynthia Klitbo ha trabajado con figuras como Diana Bracho, Adela Noriega, Angélica Rivera y Kate del Castillo. En 2013 sorprendió al público al protagonizar De que te quiero, te quiero, donde demostró que también podía brillar en roles protagónicos.

Además, su versatilidad la llevó a participar en teatro, cine y programas de entretenimiento, además de realities como Secretos de villanas (2022), donde también participó Laura Zapata, Sabine Moussier y Gaby Spanic, entre otras figuras “malvadas” de la televisión.

Nuevo enfrentamiento entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata en #SecretosDeVillanas3



Gran Estreno HOY por @MiraCanelaTV pic.twitter.com/JFf51zML4D — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 10, 2024

Entre los reconocimientos que Cynthia Klitbo ha obtenido destacan el Premio TVyNovelas a Mejor Villana por Cadenas de amargura y El privilegio de amar, así como el Premio ACE en Nueva York por La dueña. La actriz mexicana aún se mantiene activa en el mundo artístico y participó en producciones como Juego de mentiras (2023), Monteverde (2025) y actualmente en Corazón de oro (2026).

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