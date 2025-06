Cynthia Klitbo tuvo un fuerte pleito con un conductor: ‘Casi me bajo y lo golpeo’ | VIDEO

La actriz Cynthia Klitbo enfrentó un percance automovilístico que la llevó a casi golpear a una persona, un evento que sabe que estuvo equivocado y le genera preocupación de que el video del momento se filtre.

Cynthia Klitbo habla de un accidente con un conductor

De acuerdo con lo que relató Cynthia Klitbo, se encontraba transitando por una calle cuando se encontró con un hombre a bordo de un vehículo que se equivocó de calle, pero la reacción del sujeto fue lo que la hizo estallar de rabia y casi irse a los golpes.

En ese sentido, reveló que el hombre le reclamó a ella, mientras que ambos estuvieron cerca de agarrarse a golpes. “La otra vez se me cerró un tipo, casi nos golpea al coche, a mí y a mi hija y se bajó a decirme ‘tenias que ser mujer’ y el tipo entró a una calle que no era la principal y casi nos choca”, contó.

“Se topó con la Klitbo y casi me bajo y lo golpeo, no me importa, cuando yo pierdo la cabeza ya por eso me conocen. Es que de verdad ¿Qué es lo que les pasa? la gente no pasas una cuadra de tu calle cuando ya te están diciendo ‘pentonta’, te está agrediendo”, dijo al destacar su carácter fuerte.

Además, la actriz mencionó que es probable que se llegue a filtrar algún video del encuentro que tuvo con el señor, cuya identidad es desconocida. “Le grité lo que le correspondía, me bajé, sí me bajé, poco me faltó para agarrarlo de las greñas pero me acordé del internet y dije ‘mañana me van a ver con el señor”, contó.

Para finalizar, Cynthia Klitbo se justificó de antemano, por si el video de su pleito con un conductor aparece en redes sociales: “Pero si me llegan a ver, sí, sí, no porque sea famosa tengo que aguantar que un señor me diga ‘pentonta’. Así es que si me ven en un video, por si me ‘videaron’, sí fui yo”.