La actriz mexicana Cynthia Klitbo compartió recientemente con sus seguidores un testimonio que ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, La Klitbo relató que, durante una consulta ginecológica, tuvo una experiencia que calificó como incómoda y perturbadora. “Tengo ganas de llorar”, confesó.

Cynthia Klitbo denuncia que se sintió ‘ultrajada’ en consulta ginecológica, ¿va a tribunales?

La actriz Cynthia Klitbo explicó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que, al acudir a realizarse estudios de papanicolaou y mastografía, se encontró con una situación que la incomodó.

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“Me sentí expuesta y ultrajada, como si fuera un conejillo de indias”, declaró visiblemente afectada.

Según la intérprete de 59 años, en el consultorio había dos personas presentes durante el procedimiento, destacó que no se le preguntó previamente si estaba de acuerdo con ello. “Me meten a dos personas tanto en los de sangre como en los de papanicolaou, no importa que sean dos mujeres”, expresó.

Destacó que el hecho de que no haya dado consentimiento para ser observada por ambas especialistas, la llevó a sentirse violentada. “Deberían preguntar, una como mujer se siente expuesta”, añadió Cynthia Klitbo.

“Tengo ganas de llorar, me siento vi*lada”, finalizó la actriz.

Respecto a si llevará el caso a tribunales, la actriz no ha confirmado acciones legales concretas contra el laboratorio en el que vivió este incómodo momento.

Su testimonio ha dividido opiniones en redes sociales. Mientras algunas usuarias respaldan su valentía al visibilizar el problema y comentan que en instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suele haber hasta 10 personas —entre médicos y practicantes— dentro de un consultorio, otras personas aseguran que la actriz está exagerando y que todo es parte de un protocolo para evitar abusos o falsas acusaciones contra el personal.

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