Cynthia Klitbo es hospitalizada de emergencia: ‘Casi me muero’ | VIDEO

La actriz mexicana Cynthia Klitbo reveló que fue hospitalizada de emergencia después de presentar un episodio delicado de salud por el cual tuvo que someterse a diversos estudios médicos.

Fue durante el programa Sale el sol que Cynthia Klitbo ahondó en el impacto físico y emocional que vivió en los últimos meses después de que su salud se vio deteriorada y tuvo que ser ingresada en un hospital.

En ese sentido, la famosa compartió sus emociones tras entender la gravedad de la situación que atravesaba: “Estrés y qué bueno, porque yo cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma, casi me muero”, expresó ante las cámaras.

La mujer detalló que los medicamentos han provocado efectos secundarios en zonas visibles como los ojos. De este modo dejó ver que el proceso de recuperación continúa y requiere varios cuidados.

Asegura que el episodio está relacionado directamente con un período personal complicado por una presión emocional acumulada. “Y fue estrés. No ha sido un año fácil. Ha sido un año que lo empecé muerta de miedo. Ando súper vulnerable”, confesó,

Sin embargo, admitió que ha encontrado fortaleza en la espiritualidad y el acompañamiento emocional. “Estoy guiada por Dios. Me he acercado muchísimo a Dios… y Dios me ha puesto personas y proyectos mágicos que han estado alrededor de mí”, señaló,

También reconoció la importancia de tomar terapia frente a su recuperación emocional, dejando de lado sus roles como actriz o mamá para enfocarse en ella como mujer.

“También acordarme que Cynthia no es solo la mamá, no es solo la actriz, no es la hermana… sino que Cynthia es mujer y que Cynthia también necesita tiempo con Cynthia”, explicó. “Traigo una crisis medio existencial de ¿qué onda conmigo?”, añadió.

Cynthia Klitbo permanece enfocada en su recuperación al priorizar su salud física y emocional mientras recibe muestras de apoyo por parte del público y el medio artístico.