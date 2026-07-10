¿Quién es la pareja actual de Ximena Herrera?

El nombre de Ximena Herrera se ha convertido en tendencia tras ser anunciada como la tercera participante confirmada de La Casa de los Famosos 2026, lo que ha generado mucha curiosidad sobre ella.

¿Quién es la pareja de Ximena Herrera?

A través de los años, la actriz boliviana ha demostrado una gran habilidad para contar historias a través de su talento interpretando a personajes en diferentes historias.

Sin embargo, ahora conoceremos a Ximena Herrera en una nueva faceta, mucho más personal. Pero el público quiere saber si la versión que veremos de la artista en La Casa de los Famosos México 2026 tiene pareja o no.

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Ya en otros momentos, la actriz ha expresado cuánto ama su libertad y que haya poder elegido vivir la vida que deseaba pese a las críticas que pudiera enfrentar.

A sus 46 años de edad, la interprete solo se ha casado en una ocasión, con el actor y compositor mexicano, Alex Sirvent. El matrimonio duró de 2010 a 2013, cuando decidieron separar sus caminos.

Desde entonces, Ximena ha preferido mantener su vida privada fuera de los reflectores, pero algo que se saber actualmente es que la actriz se encuentra soltera en la actualidad, pues ha preferido no casarse nuevamente o formar una relación formal con algún hombre, hasta donde se sabe.

“No tengo novio”, expresó cuando le hicieron la pregunta en una cápsula de La Casa de los Famosos, sin dar muchos más detalles sobre los motivos detrás.

“Me gustan los perros y tuve perros 17 años. Estuve con mis perros y demás, pero el saberme dueña de mis decisiones es lo que me da mucha felicidad”, sentenció, dejado ver lo mucho que le importa su libertad para elegir cada día.

Ximena Herrera cuenta: “Yo me despierto en mi casa y digo ‘estoy en el departamento que quise rentar, con el verde que quise ver. Sin hijo, sin marido, felizmente hasta el momento”, dijo en una entrevista de 2025, “disfruto de mis decisiones diarias”.

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