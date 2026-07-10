Ximena Herrera fue la tercera participante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026, lo que la puso en el centro de atención y generó gran curiosidad por los seguidores del programa sobre su vida privada.

La actriz es una exitosa mujer de 46 años que se ha casado en una ocasión, con Alex Sirvent, un matrimonio que duró del 2010 al 2013, pero en muchas personas permanece la duda de su la famosa llegó a tener hijos o no.

¿Ximena Herrera tiene hijos?

Ximena Herrera no tiene hijos, una decisión que la famosa tomó de manera consciente y que no ha afectado su desarrollo personal, dejando ver como las mujeres no necesitan ser mamás para conseguir una vida plena y feliz.

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Incluso tras su revelación, La Casa de los Famosos México publicó un video en el que le hacen la pregunta de cuántos hijos tiene a la actriz de El Señor de los Cielos, quien responde de manera irónica al inicio que “tiene como doce”.

“No es cierto”, se ríe. “¡No tengo hijos! No tengo hijos", respondió de manera contundente, sin ahondar más en el tema en el clip publicado por las redes sociales oficiales del programa de telerrealidad.

En un video de mediados del 2025, durante un podcast con Valentina Luján, la famosa dio algunos detalles sobre ello. “Yo decidí no tener hijos, no quiero y estoy muy en paz con esa decisión”, expresó.

“Me gustan los perros y tuve perros 17 años. Estuve con mis perros y demás, pero el saberme dueña de mis decisiones es lo que me da mucha felicidad”, sentenció, dejado ver lo mucho que le importa su libertad para elegir cada día.

Elegir no ser madre es una decisión controversial, a pesar de que cada vez hay más mujeres que han decidido tomar este camino en sus vidas; para muchas, la elección está llena de cuestionamientos y críticas por gente cercana a ellas.

Ximena Herrera no es la primera mujer de más de 30 años que no tiene hijos y que participa en La Casa de los Famosos México; el ejemplo más cercano es Dalilah Polanco, de la temporada pasada.

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Ximena Herrera es la tercera habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026

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