¿Quién es Ximena Herrera? Edad, estatura, de dónde es, premios Emmy

El nombre de Ximena Herrera se ha vuelto tendencia en redes sociales por las pistas que apuntan a su participación en La Casa de los Famosos México 2026. Por ello, te contamos todo sobre ella y su trayectoria.

¿Quién es Ximena Herrera?

Carla Ximena Herrera Bowles nació el 5 de octubre de 1979 en La Paz, por lo que actualmente tiene 46 años de edad. Es una actriz, modelo y cantante boliviana radicada en México.

Según información pública, la famosa mide 1,64 m y pesa 53 kilos aproximadamente. Su carrera comenzó en el año 2004 y fue un año antes que se mudó a México para probar suerte en la industria.

En un inicio, trabajó en agencias de modelaje, principalmente haciendo comerciales para marcas. Realizó estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) durante año y medio. Posteriormente estudió mercadotecnia en Boston durante cuatro años.

El Emmy de Ximena Herrera

Ximena Herrera fue galardonada con un Emmy en 2022 gracias a su participación en la serie Buscando a Frida. En su momento, la actriz celebró este logro al publicar un video de su experiencia en la premiación.

“A veces las recompensas llegan casi dos años después … No alcanzan las palabras para agradecer a los @iemmys por reconocer el trabajo que estamos haciendo los latinos en esta industria", destacó entonces.

Su primer papel en la televisión fue en la telenovela Corazones al límite del productor Roberto Hernández donde debuta al lado de Aarón Díaz, Sara Maldonado y Sherlyn.

También formó parte de telenovelas como La Madrastra donde interpretó a Alma Martínez y Las tontas no van al cielo. Fue con su actuación en Ni contigo ni sin ti recibió su primera nominación en los premios TVyNovelas 2012 en la categoría mejor actriz de reparto.

En 2013 participó en la telenovela El señor de los cielos, por la que fue nominada, junto a Rafael Amaya, en la categoría de la pareja perfecta en los premios Tu Mundo, además de recibir otra nominación como la protagonista favorita

Interpretó a Rosaura en la tercera temporada de la serie mexicana El Pantera, producida y dirigida por Alexis Ayala y fue protagonista de la película Volverte a ver junto a Alfonso Herrera.

Su último papel fue el de Renata Ibáñez en la serie Con esa misma mirada. Estuvo casada durante tres años con el actor y cantante mexicano Alex Sirvent, entre 2010 y 2013.

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