Lupita Villalobos convoca a manifestación en Hermosillo para respaldar lucha por la educación | VIDEO

Lupita Villalobos ha demostrado que ser una celebridad de Internet también puede generar un gran impacto en la sociedad, pues ahora ha convocado a una manifestación en Hermosillo a favor de la educación gratuita.

El motivo es unirse al abogado Jorge García, representante de Covafam- Sisein, quien mantiene una huelga de hambre de más de 45 días frente al Congreso del Estado para exigir la homologación de la reforma de 2019 al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación inicial.

Lupita Villalobos convoca a marcha en Hermosillo para respaldar lucha por la educación ı Foto: Instagram

Lupita Villalobos participará en manifestación por educación inicial frente al Congreso de Sonora

A través de sus redes sociales, la famosa indicó “nos vemos este jueves 9 de julio a las 8:30 de la mañana afuera del Congreso del Estado de Sonora”. En su video, Lupita Villalobos denuncia el trato que ha recibido el abogado de 81 años en su protesta; asimismo, anunció que viajaría al estado del norte del país y destacó la importancia de la lucha.

“Los verdaderos Alucines saben lo que me importa el artículo 3 de la Constitución Mexicana. Esto es algo que yo le venía diciendo desde chiquita a todo el mundo, que en México la educación es laica y gratuita para todos los niños”, sentenció, en referencia a una anécdota que ya había contado en su podcast.

Aseguró entonces que “en Sonora no se está cumpliendo” ya que “las primeras infancias, para poder acceder a una guardería [...] Las mamás tienen que estar registradas en el IMSS o tienen que pagar, cuando tiene que existir en todas partes la educación laica y gratuita”, señaló.

También aseguró que al abogado Jorge García “lo han tratado súper mal”, pues “le han cerrado los baños, está afuera del Congreso y no le han hecho caso. Pasan los camiones por encima de él”, denunció, según la información que ha recibido.

“Los diputados tienen que homologar la reforma del 2019 al artículo 3 de la Constitución Mexicana. Y es a lo que los señorones se han negado a hacer, O sea, que ni siquiera han pelado. Es su trabajo, loco”, expresó.

En ese sentido, señaló que ella se sumaría a la protesta: “Lo único que se me ocurre en este momento es volar mañana a Hermosillo y presentarnos pasado mañana, o sea, el 9 de julio, a las 8:30 de la mañana, afuera del Congreso del Estado, para ir a protestar y gritarle a los diputados que se pongan a hacer su trabajo”, subrayó.

Lupita Villalobos señaló que sería una protesta pacífica, pero que le parece muy importante que los hermosillenses se sumen “para hacer justicia que es lo que se está pidiendo con esta causa”. Mencionó que para cumplir con ello, reprogramó varios asuntos que tenía pendientes.

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