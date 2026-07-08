Pedro Sola, conductor de Ventaneando, se convirtió en tendencia tras emitir comentarios considerados violentos contra los animales y sus dueños.

Sus palabras sobre “aventar carne envenenada” a los perros fueron transmitidas en televisión abierta, por lo que de inmediato desataron indignación y llamados de atención por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los animales.

Pedro Sola es criticado por decir que envenenaría perros: ‘No los tolero’

Durante una conversación en el programa Ventaneando, Pedro Sola expresó su molestia por la presencia de mascotas en espacios públicos como restaurantes y tiendas.

En tono de hartazgo, dijo: “Mónica Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el super, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”.

El conductor agregó: “Las que llevan tres (perros) en una carriola, dan ganas de darles un balazo... a los dueños”.

Aunque su compañera Mónica Castañeda intentó señalar lo inapropiado de sus palabras, otros conductores reaccionaron con risas, lo que incrementó la indignación en redes sociales. La frase “no los tolero” se convirtió en uno de los puntos más comentados y criticados por los animalistas.

¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar!



Repudiamos los comentarios hechos por #PedroSola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría "envenenar perros"

Los animales merecen respeto y protección en todo momento pic.twitter.com/hrfd4riPXR — Cuenta Conmigo (@cuentaconmigo01) July 7, 2026

Tras los comentarios de Pedro Sola, usuarios y organizaciones animalistas criticaron severamente a través de X, antes Twitter, al conductor de Ventaneando:

“¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar! Repudiamos los comentarios hechos por #PedroSola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría ‘envenenar perros ' Los animales merecen respeto y protección en todo momento", escribió @cuentaconmigo01.

“De verdad Paty Chapoy nos manda al psiquiatra a los que amamos y respetamos a los seres vivos??? A Pedro Sola que le informen cuantos perros han salvado vidas humanas en Venezuela !!!“, escribió Fundación Tommy (@FundacionTomy).

“Viejo asqueroso violentador, ya quítenle el micrófono a alguien tan nefasto”

Te puede interesar: