Durante la Marcha del Orgullo, que se realizó en Ciudad de México, Verónica Castro fue coronada como Reina Estrella Aliada 2026. La actriz apareció sonriente, recibió la corona en medio de aplausos y compartió un breve mensaje con los asistentes: “Diviértanse, gocen, amen”.

Angelo Diep, presidente del comité organizador Gay Pride CDMX, dedicó un mensaje a la famosa: “La reina es como tú hace 20 años, 30 años. Nos inspiraban a ser nosotros mismos, a no tener miedo, a siempre dar la cara y aceptar con orgullo quiénes somos. Gracias por estar aquí en el escenario del Gay Pride. Que Dios bendiga siempre tu corazón. Larga, larga vida a la reina”.

La presencia de Verónica Castro fue uno de los momentos más comentados del evento, pues marcó su regreso a un escenario público tras años de ausencia. Sin embargo, en redes sociales la polémica no se hizo esperar.

La intérprete fue señalada de “homofóbica” por varias personas, quienes aseguraron que ella no los representa como Comunidad LGBT+.

¿Por qué la coronación de Verónica Castro en el Pride causó polémica entre la Comunidad LGBT+?

Aunque la coronación de Verónica Castro como Reina Estrella Aliada 2026 fue celebrada por muchos, en redes sociales surgió una fuerte polémica. Diversos usuarios calificaron a la actriz como “homofóbica” y señalaron que no representa a la comunidad.

Recordaron que, cuando aparecieron rumores de que estaba casada con la conductora Yolanda Andrade, Castro reaccionó con molestia y negó tajantemente la versión, lo que fue interpretado como una actitud ofensiva hacia la diversidad.

Estos antecedentes hicieron que parte de la comunidad cuestionara su nombramiento y criticara a los organizadores del Pride por elegirla como figura aliada.

Comentarios en X sobre la coronación de Verónica Castro como Reina Estrella Aliada 2026 en el Pride 2026 ı Foto: Captura de pantalla

También hay quienes defiende a Verónica Castro

En contraste, otros usuarios salieron en defensa de la actriz y compartieron múltiples videos donde se le ve apoyando a la Comunidad LGBT+ en entrevistas y programas de televisión.

En uno de esos clips, que se viralizó tras la polémica por su coronación, ayer, Verónica Castro afirma: “Mientras el amor sea puro, no importa el sexo”. Sus seguidores sostienen que la actriz ha mostrado empatía y respaldo en diferentes momentos, y que su coronación es un gesto de reconciliación y apoyo.

lgbt🤝verónica castro

un amor incomprendido

lávense bien la boca antes de decirle homofóbica pic.twitter.com/vfKlMxKoZc — alfo 🍷 (@avevagabndo) June 27, 2026

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